¿Cuánto gana un vigilante de seguridad en Colombia en 2026?

El costo de la seguridad privada supera los COP 19 millones mensuales por un puesto de 24 horas. Foto: Getty Images

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El salario de un vigilante en Colombia no es una cifra única: depende del tipo de turno, los recargos que apliquen y el momento del año.

En 2026, el salario mínimo legal mensual vigente es de COP 1.750.905, más un auxilio de transporte de COP 249.095, para un total de COP 2.000.000. Ese es el piso, pero el ingreso real de un vigilante puede ser significativamente mayor.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia) fija una tarifa mínima obligatoria para los puestos de 24 horas diarias, calculada como un múltiplo del salario mínimo. En el primer semestre de 2026, ese factor es de 9,77 veces el SMLMV, lo que equivale a cerca de COP 17,1 millones mensuales antes de sumar el seguro de vida obligatorio y los gastos administrativos de la empresa. Entre el 1 y el 14 de julio, el factor sube a 9,85 SMLMV, y desde el 15 de julio hasta fin de año pasa a 10,21 SMLMV.

Es importante no confundir esa tarifa con el salario del vigilante. Ese valor corresponde al costo mensual de un puesto de vigilancia permanente de 24 horas e incluye los salarios del personal necesario para cubrir todos los turnos, los recargos, las prestaciones sociales, los aportes a seguridad social, el seguro de vida obligatorio y los gastos de administración y supervisión de la empresa.

¿Qué recargos recibe un vigilante?

Los recargos legales son la razón por la que el ingreso real de un vigilante supera el salario mínimo. En 2026 aplican tres:

Recargo nocturno : Desde enero de 2026, las horas trabajadas entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m. se pagan con un 35 % adicional sobre el valor de la hora ordinaria.

Recargo dominical y festivo : Era del 80 % desde julio de 2025 y sube al 90 % a partir del 1 de julio de 2026. Llegará al 100 % en julio de 2027, conforme al calendario de la reforma laboral.

Jornada reducida: Desde julio de 2026 rige la jornada de 42 horas semanales, lo que ajusta la proporción de horas ordinarias y extras en los turnos rotativos.

¿Cuánto cuesta un puesto de vigilancia de 24 horas?

Un puesto permanente de vigilancia de 24 horas cuesta entre COP 18 millones y COP 19,6 millones mensuales en 2026, dependiendo del período del año. Ese rango se explica así:

En el primer semestre , con recargo dominical al 80 %, el costo ronda los COP 18,8 millones.

Desde julio , con recargo al 90 %, sube a COP 18,9 millones.

Y con la entrada en vigor de la jornada de 42 horas, puede llegar a COP 19,6 millones.

Cuando el servicio se presta por menos de 24 horas, la tarifa se liquida de forma proporcional. Para ese cálculo, el turno diurno (6:00 a.m. a 7:00 p.m.) representa el 47,59 % del valor diario y el nocturno (7:00 p.m. a 6:00 a.m.) el 52,41 %, debido a los recargos aplicables.

¿Qué prestaciones sociales recibe?

Además del salario y los recargos, el vigilante tiene derecho a cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios, vacaciones remuneradas, aportes a salud y pensión, y un seguro de vida obligatorio que las empresas deben incluir en la tarifa del servicio.

¿Puede la empresa pagar menos?

No. La Supervigilancia exige el cumplimiento de las tarifas mínimas en todos los contratos del sector. Un contrato que ofrezca condiciones por debajo de esos valores es ilegal, independientemente de lo que acuerden las partes.

¿Qué viene para el sector?

En junio de 2026, la Supervigilancia anunció un proyecto de decreto para ajustar la tarifa mínima. La propuesta bajaría el factor inicial a 8,69 SMLMV, con aumentos graduales hasta 8,86 SMLMV en 2027, e introduciría componentes separados para hogares y pequeñas empresas.

El gremio Fedeseguridad advierte que la vigilancia destina entre el 80 % y el 90 % de sus ingresos a nómina, de modo que cualquier ajuste tarifario se traslada casi directamente al precio del servicio.

Para resumir

Un vigilante de seguridad en Colombia gana en 2026, como mínimo, el salario mínimo legal de COP 1.750.905 y, si tiene derecho al auxilio de transporte, recibe COP 2.000.000 mensuales, antes de sumar los recargos y prestaciones sociales correspondientes. Distinto es el costo del servicio para quien contrata vigilancia: un puesto permanente de 24 horas oscila entre COP 17,1 millones y COP 19,6 millones mensuales, según el período del año y los recargos laborales vigentes.

Cualquier contrato por debajo de las tarifas mínimas establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada incumple la normativa del sector.

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