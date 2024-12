¿Cuánto se le debe pagar a un empleado doméstico en 2025?

Servicio doméstico. Imagen de referencia.

Las labores domésticas y oficios de cuidado del hogar hacen parte de las actividades que suben su remuneración junto con el salario mínimo. Según el Ministerio del Trabajo, quienes desarrollan estas actividades tienen derecho a estar afiliados al sistema integral de seguridad social.

Esto incluye que se les reconozcan prestaciones como auxilio de cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, auxilio de transporte, calzado y vestido de labor, así como a jornadas laborales que no superen las ocho horas y, si es trabajador interno (quienes no tienen derecho a auxilio de transporte), estas no pueden sobrepasar las diez horas.

Además, dichos empleados tienen derecho a recibir un salario no inferior al mínimo. Para 2025 el Gobierno decretó que el aumento es del 9,5 %, con lo que esta remuneración llegará a $1.423.500 (un aumento de $123.500 interanual). Teniendo en cuenta que ese valor es sin incluir el auxilio de transporte que será de $200.000.

Por ello, si en un hogar se contrata a una o un empleado doméstico, el solo salario costaría unos $1.623.500. El valor de la hora de trabajo para los trabajadores que ganan el salario mínimo en 2025 será de $5.931 y el día de trabajo tiene un valor equivalente a los $54.116, contando con el auxilio de transporte. Además, se le debe pagar la seguridad social correspondiente a los días laborados en el mes.

El costo de las prestaciones sociales

De igual forma, los trabajadores del hogar también tiene derecho a recibir beneficios como afiliación a salud, caja de compensación laboral, cobertura ante riesgos laborales y otras que son descritas. A continuación, tomando en cuenta el aumento que tendrá el salario mínimo en 2025.

Salud: el empleador aporta $120.9980 y el trabajador $56.940.

Pensión : el empleador aporta $139.200 y el trabajador $56.940.

Caja de compensación: el empleador aporta $56.940.

Riesgos profesionales: el empleador aporta $7.431.

El total de aportes son $470.068, de los cuales $356.189 los pone el empleador y $113.880 el empleador. En suma, $1.979.689 es el gasto al mes que hace un empleador por cada empleado que gana un salario mínimo.

Todo esto sin tener en cuenta que los trabajadores tienen derecho a recibir una prima, la cual equivale a un salario mínimo por cada año trabajado (o el periodo de tiempo equivalente) y se paga en dos mitades, la primera en el es de junio y la segunda en diciembre.

