¿Cuántos hogares habrá en Colombia en 2026? Esto es lo que proyecta el DANE

Recientemente, el departamento publicó sus más recientes cifras en proyección de hogares y viviendas.

Saber cuántas personas hay en Colombia es clave para aspectos tan relevantes como el diseño de políticas públicas. Conocer cómo se organizan esas personas también lo es, de allí el valor que tiene el ejercicio estadístico que realiza el DANE.

Recientemente, el departamento publicó sus más recientes cifras en proyección de hogares y viviendas.

Para el año 2026, el DANE estima que Colombia tendrá 18.017.252 hogares, lo que significa un incremento de 293.655. Esta diferencia, a su vez, implica un incremento del 1,65 %

Estas son las proyecciones en el número de hogares que tiene el DANE para los próximos 10 años:

2027: 18.305.391

2028: 18.587.532

2029: 18.864.769

2030: 19.138.115

2031: 19.406.931

2032: 19.669.750

2033: 19.927.058

2034: 20.178.751

2035: 20.424.433

2036: 20.663.716

En cuanto al número de viviendas, el DANE proyecta que en 2026 habrá 16.983.779. Frente a 2025, esto se traduce en un incremento de 273.080, así como una variación del 1,63 %.

Estas son las proyecciones en el número de viviendas que tiene el DANE para los próximos 10 años:

2027: 18.305.391

2028: 18.587.532

2029: 18.864.769

2030: 19.138.115

2031: 19.406.931

2032: 19.669.750

2033: 19.927.058

2034: 20.178.751

2035: 20.424.433

2036: 20.663.716

