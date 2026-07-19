Cuatro de cada 10 empresas desconocen su verdadero nivel de exposición a ciberataques

Colombia ocupa el tercer lugar a nivel mundial en cibercriminalidad, con una tasa del 76%, solo por debajo de México (82%) y Francia (79%). Foto: Cortesía Aseguradora Solidaria

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La seguridad informática es, más que nunca, un tema de alta relevancia para las compañías. Muestra de ello es el reciente ataque informático del que fue víctima la empresa más grande de Colombia, Ecopetrol.

A pesar de ello, la ciberseguridad aún no recibe la atención que requiere en muchas empresas. Así lo evidencia el más reciente ESET Security Report Latinoamérica 2026, que recopiló las respuestas de 1.563 profesionales de 962 organizaciones de 10 países de la región. Del total de participantes, el 80 % desempeña funciones relacionadas con la seguridad de la información, lo que ofrece una visión amplia sobre el estado de la ciberseguridad empresarial en América Latina.

Parte de las principales conclusiones que arroja el reporte, en comparación con la edición anterior, es que la seguridad informática en las empresas sigue siendo, en la mayoría de los casos más reactiva que preventiva.

“Si bien el 85 % utiliza firewalls, el 82 % cuenta con backups y el 73 % implementa VPN, apenas el 23 % incorpora plataformas de Threat Intelligence, una de las tecnologías clave para una detección proactiva”, se lee en el reporte.

El análisis que realiza ESET señala que siguen siendo amplias las brechas estructurales que limitan la capacidad que tienen las organizaciones para anticipar, detectar y responder de manera efectiva a las amenazas informáticas.

Datos más granulares muestran que hay una falta de visibilidad sobre los incidentes; que persiste el phishing como principal vector de ataque; que aumentan los desafíos asociados al uso de la inteligencia artificial, así como las debilidades en la protección de identidad y los dispositivos móviles.

En muchos casos, los atacantes aprovechan la falta de higiene digital entre los trabajadores (prácticas que aumentan los riesgos de exposición de la información y seguridad de las empresas) para ejecutar sus amenazas.

“Aunque el 52,7 % de las organizaciones detectó intentos de ataque durante el último año, un 15,4 % no puede confirmar si fue víctima de un incidente, lo que confirma la persistencia de una falta de visibilidad sobre los entornos que limita la capacidad para comprender el nivel real de exposición y responder oportunamente frente a las amenazas”, detalla ESET.

Otro hallazgo llamativo es que, entre las empresas que afirmaron no haber detectado ciberataques, una de cada cuatro admite que estos pudieron haber ocurrido sin ser identificados debido a la falta de tecnología adecuada. Esto permite estimar que cuatro de cada diez organizaciones carecen de la capacidad analítica necesaria para conocer su verdadero nivel de exposición a las amenazas.

“El phishing se mantiene como el vector de ataque más frecuente en América Latina, y afectó al 73 % de las organizaciones encuestadas. Los resultados muestran que la ingeniería social continúa siendo una de las herramientas más efectivas para los atacantes y ponen de manifiesto que la cultura de seguridad sigue siendo un aspecto crítico para las empresas”, detalla el reporte.

El phishing, tiene una incidencia especialmente alta en los sectores de educación (81,4 %), manufactura (81,1 %) y banca (79,6 %).

La IA como herramienta para los atacantes

El uso de la inteligencia artificial está siendo cada vez más protagónica en la escena cibercriminal. La mayoría de los consultados considera que esta tecnología está facilitando ataques cada vez más sofisticados y automatizados.

También hay que decir que, en materia de defensa informática, la misma tecnología también tiene un alto potencial de provecho.

Entre los principales hallazgos del informe se destacan:

56,3 % considera que la IA facilitará ataques más sofisticados.

19,6 % identifica los deepfakes como la principal amenaza.

39,2 % no tiene ninguna regulación interna.

39,7 % sí posee marcos internos.

“Las organizaciones han fortalecido la adopción de controles tradicionales de seguridad. Sin embargo, persisten debilidades en aspectos fundamentales como la protección de la identidad, la seguridad de los dispositivos móviles y la gestión de vulnerabilidades conocidas. Entre las organizaciones encuestadas, solo el 57 % utiliza autenticación multifactor, el 36 % implementa soluciones DLP y apenas el 23 % incorpora plataformas de Threat Intelligence”, concluye ESET.

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