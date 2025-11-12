Cuatro días al alza: el oro consolida su posición entre la confusión económica

El oro se cotizó el jueves justo por debajo de los USD 4200 la onza. Foto: Agencia Bloomberg

El oro se mantuvo estable tras subir casi un 2% en la sesión anterior, mientras los operadores analizaban las inciertas perspectivas económicas de Estados Unidos, agravadas por la falta de datos fiables.

El oro se cotizó el jueves justo por debajo de los USD 4.200 la onza, consolidando cuatro días de ganancias, la racha alcista más larga en un mes. Si bien se espera que los legisladores estadounidenses pongan fin al cierre gubernamental más prolongado de la historia, la Casa Blanca advirtió que es improbable que se publiquen los informes oficiales de empleo e inflación de octubre.

La falta de datos durante el cierre del gobierno ha obligado a los inversores a operar a ciegas o a basarse en estadísticas privadas para evaluar el estado de la mayor economía del mundo. El oro ha subido casi un 5% esta semana, en parte ante la expectativa de nuevos recortes de tipos de interés tras la reanudación de las actividades en Washington, lo cual es positivo para el metal, que no genera intereses.

Sin embargo, los responsables políticos están divididos sobre la necesidad de nuevas reducciones en el coste de los préstamos. Tanto el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, como la presidenta del Banco de Boston, Susan Collins, se mostraron a favor de mantener los tipos de interés estables para frenar la inflación .

El oro bajó un 0,1% hasta los USD 4.192,82 la onza a las 7:56 hora de Singapur. El índice Bloomberg Dollar Spot se mantuvo sin cambios. La plata se mantuvo estable cerca de su máximo histórico, el platino registró un ligero descenso y el paladio permaneció prácticamente inalterado.

