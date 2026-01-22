Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Cuba podrá sobrevivir sin su principal proveedor de petróleo?

La Unión Soviética fue el benefactor de Cuba durante décadas. Venezuela asumió el relevo y México ha brindado “ayuda humanitaria”. Pero el mundo está cambiando rápidamente.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Jeff Sommer | The New York Times
22 de enero de 2026 - 01:30 a. m.
Con menos de dos meses de reservas, apagones frecuentes y protestas crecientes, la isla depende de envíos limitados de Pemex y busca alternativas en un escenario geopolítico incierto.
Con menos de dos meses de reservas, apagones frecuentes y protestas crecientes, la isla depende de envíos limitados de Pemex y busca alternativas en un escenario geopolítico incierto.
Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

La destitución de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por parte del gobierno de Donald Trump ha dado a Estados Unidos una nueva ventaja sobre un viejo adversario: Cuba.

Cuba depende de las importaciones para la mayor parte de su petróleo. Ha podido intercambiar este producto básico crucial desde abril de 1960, gracias en gran parte a su posición como faro del socialismo y espina clavada para Estados Unidos. Pero el gobierno de Trump ha bloqueado los envíos de petróleo a Cuba desde Venezuela y ha presionado a los otros dos principales...

Por Jeff Sommer | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Cuba

Petróleo

Venezuela

Estados Unidos

Donald Trump

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.