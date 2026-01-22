¿Cuba podrá sobrevivir sin su principal proveedor de petróleo?

Con menos de dos meses de reservas, apagones frecuentes y protestas crecientes, la isla depende de envíos limitados de Pemex y busca alternativas en un escenario geopolítico incierto. Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

La destitución de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por parte del gobierno de Donald Trump ha dado a Estados Unidos una nueva ventaja sobre un viejo adversario: Cuba.

Cuba depende de las importaciones para la mayor parte de su petróleo. Ha podido intercambiar este producto básico crucial desde abril de 1960, gracias en gran parte a su posición como faro del socialismo y espina clavada para Estados Unidos. Pero el gobierno de Trump ha bloqueado los envíos de petróleo a Cuba desde Venezuela y ha presionado a los otros dos principales...