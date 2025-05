Cuidado con la estafa que está usando la imagen de Ecopetrol

Ecopetrol hace un llamado para no caer en este tipo de engaños. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hace no mucho publicamos en El Espectador un artículo donde exponemos cómo los ciberdelincuentes están utilizando herramientas de deepfake para adelantar estafas en redes sociales.

Básicamente usan programas de computadora para que una figura pública diga, en video, lo que el ciberdelincuente quiere. En su momento denunciamos que se estaba usando la imagen de artistas como Karol G, de futbolistas como Juan Guillermo Cuadrado y hasta la del mismo presidente Gustavo Petro.

El siguiente es un ejemplo de estas deepfake.

Recientemente pescamos otra de estas estafas. Esta vez se está usando la imagen del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien supuestamente promociona un programa exclusivo para inversionistas colombianos que quieran ganar hasta $1 millón al día.

En el engaño se ve un video en el que se dice que “Ecopetrol le ofrece la posibilidad de negociar con combustibles derivados del petróleo y acciones utilizando nuestra innovadora plataforma. Incluso con una inversión mínima puede lograr importantes resultados financieros. Nuestros clientes experimentan los beneficios de los altos y estables rendimientos. Entendemos lo importante que es ganar dinero rápidamente, por lo que ofrecemos pagos instantáneos. Puede estar seguro de que su inversión trabaja para usted de forma continua y segura”.

La siguiente es la deepfake que suplanta la identidad del presidente de Ecopetrol.

Al ingresar a este anuncio, la víctima es redirigida a un micro sitio web en donde se ve una nota de el periódico El Tiempo (que también es falsa) titulada “Cómo Ecopetrol está cambiando la vida de los colombianos en 20 minutos al día”; con esto, evidentemente, lo que buscan es reforzar el engaño dándole una capa extra de “seguridad” (como queriendo decir, ‘¡ey! mira, somos tan confiables que hasta los medios de comunicación están hablando de nosotros’).

Si después de todo esto logran convencer a la víctima, esta es redirigida a un formulario en el que se le pide suministrar sus datos personales (nombre, teléfono y correo electrónico, principalmente). Tras diligenciarlo, se le informa que próximamente será contactada por uno de sus asesores.

Hay que decir que esta es una de las estafas más elaboradas que hemos visto, pues la estrategia va más allá del solo uso de la deep fake para engañar a las víctimas. El micrositio web incluso tiene una sección de preguntas frecuentes, en la que se resuelven dudas como ¿A quién está dirigido este proyecto? ¿Qué apoyo recibiré al inicio? ¿Cómo puedo verificar la autenticidad y confiabilidad de este proyecto? y ¿Qué hacer si no se han puesto en contacto conmigo?; así como infografías que explican el supuesto funcionamiento del negocio.

Le puede interesar: Campo de cultivo para el engaño: en Colombia el 63 % no sabe qué es un deepfake

Siguiendo nuestro papel de interesados diligenciamos el mencionado formulario con nombres falsos, una dirección de correo electrónico inexistente y un número de teléfono que no es personal. Ya solo era cuestión de tiempo para que los estafadores se pusieran en contacto con nosotros.

Las horas pasaron y el teléfono sonó.

—Buenos días, ¿me comunico con el señor Ramiro Bautista? Saluda de forma cordial una mujer al otro lado de la línea.

—Sí, con él, contestamos. —¿Quién habla?

—Yo soy representante del proyecto de inversiones en el que usted se registró recientemente, se presenta. —Lo estoy contactando para darle mayor información y ayudarle con cualquier duda que tenga. Cuénteme, ¿Qué preguntas tiene?.

— Todas, respondemos sin pensar.

Se nos explica que el proyecto consiste en hacer inversiones en la Bolsa de Valores de Colombia con Ecopetrol, generando ganancias mediante las operaciones del mercado bursátil. Se detalla que los retiros de dinero se podrán hacer en la cuenta bancaria de nuestra preferencia cada semana, quincena o mes.

—Por otra parte, continúa en la conversación —tendrá a un gestor de cuenta que lo acompañará, guiará y se mantendrá en contacto con usted en todo momento. Será su mano derecha en esta inversión.

Posteriormente la asesora explica que se puede empezar a participar con US$250, US$500 o US$1.000 (a esta última la llaman inversión VIP). Le decimos que queremos empezar con el monto más bajo.

Se nos pregunta sobre qué nos motivó a participar del proyecto, a lo que sin filtro respondemos que deseamos hacernos ricos (que es lo que prometen en su publicidad). La asesora explica que esas metas sí se pueden alcanzar, pero que no será de la noche a la mañana y que dependerá de seguir al pie de la letra las indicaciones que dé el supuesto gestor. ¿Qué pasó con las ganancias rápidas de un millón de pesos al día de las que hacían alarde en el anuncio?

Hemos encontrado que en este tipo de estafas juegan con la sicología de la víctima. Los enganchan prometiéndoles dinero fácil y rápido al pedirles su primera inversión. Luego les van enredando las cosas, manteniendo siempre la esperanza de que se van a hacer ricos si siguen invirtiendo. La persona va depositando más y más dinero, siempre con la expectativa de que está a punto de recoger sus millonarios beneficios (cosa que nunca pasa).

Una vez seleccionado el monto inicial, se orienta a que el depósito del dinero se puede hacer vía Efecty o en una plataforma web. Elegimos la opción de plataforma y somos conducidos a la página web de Farallon FX, un cuestionado sitio de trading.

Preguntamos si esta es una plataforma vigilada por alguna autoridad, se nos indica que es regulada por la Autoridad de Servicios Financieros (la FSA, no sabemos si se refieren a la institución que fue disuelta hace más de 10 años en el Reino Unido, o a la entidad del archipiélago Seychelles, que recientemente salió de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea y en la que de todas formas Fallon FX no figura en su lista de empresas reguladas).

Ante nuestros cuestionamientos la conversación se torna incómoda y se evidencia nerviosismo al otro lado de la línea. La llamada finaliza después de que nos ofrecen ponernos en contacto con el departamento de finanzas. —¿Aló, aló?, colgaron.

En esta investigación encontramos que Fallon FX tiene su base en las Islas Marshall (reconocido paraíso fiscal), lo que, sumado a todo lo anterior, lo convierte en una plataforma en la que no se recomienda invertir, pues en el eventual caso en que se adelante una estafa o la empresa se liquide, no hay quien proteja a los inversionistas en Colombia. Además evidenciamos reseñas negativas de personas que se sienten estafadas, al denunciar que la herramienta no les permite retirar su dinero.

Al ser una plataforma que suplanta la identidad de Ecopetrol para cazar incautos, su nivel de confianza cae a cero. Consultamos con la empresa petrolera colombiana, quien confirmó que no tiene relación alguna con este tipo de campañas y hace un llamado a la ciudadanía para estar alerta a los engaños e intentos de fraude.

“Ecopetrol no solicita dinero a la ciudadanía para adelantar procesos de contratación o para realizar inversiones. Cualquier comunicación que sugiera lo contrario es falso y busca engañar a las personas para obtener beneficios ilícitos. Toda la información oficial de la compañía se publica exclusivamente en su página web (www.ecopetrol.com.co) y en sus redes sociales. La empresa hace un llamado a la comunidad para que desconfíe de las ofertas que prometen ganancias fáciles y denuncie dichas actividades fraudulentas ante las autoridades competentes”, concluye Ecopetrol.

Tenga en cuenta que con el uso de las nuevas tecnologías cada vez es más sencillo adelantar este tipo de engaños. La principal recomendación es desconfiar, recordando el viejo dicho de que “de eso tan bueno no dan tanto”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.