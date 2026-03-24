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Cursos gratis con Google, Microsoft y más: amplían inscripciones en AvanzaTEC

Podrá formarse en inteligencia artificial y analítica de datos, ciberseguridad y programación. Aquí le contamos cómo aplicar.

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Redacción Economía
24 de marzo de 2026 - 11:19 p. m.
¿Cómo elegir el mejor curso de programación en línea?
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El Ministerio de las TIC informó que, ante el masivo interés que tuvo la ruta de formación Avanzatec, se amplió la ventana de tiempo para que más colombianos puedan inscribirse y acceder a esta oferta educativa gratuita.

Los interesados ahora tendrán hasta el 1 de abril para acceder a esta oportunidad, mediante la cual podrán formarse en habilidades relacionadas a las tecnologías dela información, de la mano de grandes tecnológicas mundiales como Microsoft, Google, IBM, Oracle, Huawei, Fortinet, Ericsson, Cisco, Esri, Mercado Libre, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Zoho, IT Colombia, Book and Books y el Tecnológico de Monterrey.

Esta formación será certificada, por lo que se espera que su impacto redunde en mayores oportunidades laborales.

“No queremos que los y las colombianas sean solo usuarios de tecnología, queremos que sean sus creadores y directores. Con AvanzaTEC, estamos entregando las llaves para que cada ciudadano se forme en las áreas tecnológicas de su interés, para que acelere su propio progreso y pueda mejorar su calidad de vida. Esta ampliación es un llamado para quienes buscan liderar la Sociedad 5.0 y convertir el conocimiento en productividad real para el país, afirmó la ministra TIC, Carina Murcia.

Los interesados podrán acceder a 53 rutas de aprendizaje, las cuales actuan como habilitadores para clusters estratégicos de la nación, como la salud, la agricultura y la energía, en campos como la inteligencia artificial, la programación, la ciberseguridad y el manejo de datos.

Tenga en cuenta que este registro es 100 % gratuito y, para participar, solo debe acceder a www.avanzatec.gov.co.

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Por Redacción Economía

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