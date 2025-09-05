DANE abre vacantes de empleo con salario de hasta $3 millones: así puede acceder

Le contamos cómo aprovechar esta oferta laboral. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El trabajo que hace el DANE en Colombia es considerable. Parte de este consiste en recorrer cada rincón de la nación para levantar información estadística, y así obtener un panorama de las diferentes temáticas que aborda, como empleo, vivienda y pobreza monetaria, entre otras.

Para esto, la entidad constantemente busca colaboradores que le ayuden en esta misionalidad. Recientemente se informó que a través del Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO) se busca a 491 personas idóneas en la recolección de información en la temática económica, precios, costos y licores.

Puntualmente, el DANE está buscando trabajadores para los siguientes roles: 308 encuestadores, 97 analistas de información, 44 coordinadores de campo y 42 supervisores de campo.

Estos trabajos son para desempeñarse en 36 municipios de Colombia.

En estos momentos, el DANE tiene dos invitaciones públicas vigentes

La primera tiene fechas de inscripción del 3 de septiembre al 8 de septiembre y aborda la temática de precios, costos y licores. La fecha estimada para el inicio del operativo es el 1 de noviembre del presente año, así como una duración estimada de 9 meses.

Solo por poner un ejemplo. En Bogotá se están buscando 11 analistas de información, a quienes se les reconocerán honorarios por $2.770.000

La segunda tiene fechas de inscripción del 4 de septiembre al 0 de septiembre y aborda la temática del sector comercio. La fecha estimada para el inicio del operativo es el 1 de noviembre del presente año, así como una duración estimada de 9 meses.

También, a modo de ejemplo, en Armenia se están buscando siete encuestadores, a quienes se les reconocerá honorarios por $2.067.000.

Usted puede inscribirse a cualquiera de estas vacantes por medio del siguiente link: bpso.dane.gov.co

“Aproveche esta oportunidad para contribuir activamente a la generación de estadísticas clave para el país”, concluyó el DANE.

