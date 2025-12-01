Davibank reemplaza a Scotiabank tras integración con Davivienda: ¿qué implica para los clientes?

Javier Suárez, presidente de Davivienda Group, y Jabar Singh, antes presidente y CEO de Scotiabank Colpatria. Foto: Davivienda

Ya está lista la integración entre Davivienda y Scotiabank Colpatria: después de un proceso de dos años, este lunes la transacción se cerró formalmente.

Javier Suárez, presidente de Davivienda Group, explicó que Scotiabank no desaparecerá, pero si habrá un cambio en la marca: el nuevo nombre es Davibank. El 80 % de las oficinas, la mitad de los cajeros y los canales virtuales ya reflejan el cambio. Davivienda mantiene la marca.

¿Qué es Davibank y qué cambia para los clientes?

Davibank es la nueva marca que reemplaza a Scotiabank Colpatria. Jorge Rojas Dumit es el nuevo CEO. Rojas es ingeniero industrial con especialización en finanzas y formación en alta dirección y tiene más de 35 años de experiencia en el sector financiero.

Dumit aseguró que los expertos y asesores que venían de Scotiabank ahora trabajarán para Davibank. El acceso a los productos, la aplicación y los beneficios tampoco cambiarán: la única diferencia es que hay una nueva marca, un nuevo nombre.

“No es necesario hacer ningún cambio adicional ni ir a la oficina”, dijo Dumit. Todos los plásticos seguirán funcionando hasta la fecha de vencimiento.

El nuevo CEO dijo que ya hay una serie de beneficios para los clientes:

Cajeros: a la red de cerca de 700 cajeros de Scotiabank Colpatria, se suma la red de 2.100 cajeros de Davivienda. En este momento, los clientes de Davibank y de Davivienda ya pueden acceder a 2.800 cajeros sin costos.

Oficinas : la red de oficinas de Davibank y de Davivienda las podrán usar todos los clientes de ambos bancos.

Los clientes de Davibank que cuentan con bolsillos tendrán una rentabilidad de 8 % efectivo anual.

Ya está disponible la nueva tarjeta débito digital de Davibank.

¿Cómo queda la empresa?

Tras las aprobaciones de las autoridades, Davivienda Group asumió el control de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, mientras que Scotiabank adquiere una participación del 20 % en Davivienda Group.

Con la integración, Davivienda Group tiene más de 29 millones de clientes y activos superiores a USD 60.000 millones. Los activos crecen 37 %, el patrimonio 39 % y los clientes un 16 %.

Otra de las noticias es que la Corporación Financiera Internacional (IFC) concretó una inversión de USD 150 millones para adquirir el 7,09 % de Holding Davivienda Internacional. “Fortalece patrimonialmente la operación en Centroamérica de Davivienda Group y su estrategia de financiamiento sostenible”, dijo Davivienda Group.

Jabar Singh, antes presidente y CEO de Scotiabank Colpatria, ahora representante de Scotiabank en el país, resaltó que Colombia desde hace 15 años juega un papel protagónico para el posicionamiento del banco en la región. Con esta integración, aseguró, seguirá siendo clave para la compañía matriz, en Canadá.

