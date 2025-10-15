Daviplata anunció tarjeta de crédito sin cuota de manejo y descuento en cines

Según la Superfinanciera, son más de 15 millones las tarjetas de crédito que están activas en Colombia. Foto: Archivo parti

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia tiene un nuevo jugador en el mercado de las tarjetas de crédito: Daviplata. Este miércoles, la reconocida plataforma financiera anunció su nuevo producto, que estará disponible inicialmente para 1,6 millones de clientes.

La tarjeta de crédito es 100 % digital. No tiene cuota de manejo ni intereses para pagos a una cuota. El cupo va desde COP 500.000 y se asigna de acuerdo con el historial y manejo financiero del usuario.

Daviplata también anunció una nueva tarjeta débito digital, que no tiene costos de emisión, manejo ni uso. Los 19 millones de usuarios de la billetera digital podrán pagar con su saldo en ecommerce nacionales e internacionales, accediendo a plataformas como Amazon, Mercado Libre, Aliexpress o suscribirse a Netflix, Spotify, Uber, Rappi, etc.

Desde noviembre, gracias a la tecnología NFC (sin contacto), se podrán realizar compras físicas (en Colombia y en cualquier lugar del mundo) a través de Google Pay y, próximamente, de Apple Pay.

Nuevos servicios

Bolsillos con rendimiento de 8,25 % efectivo anual.

Movilidad: con la tarjeta débito digital NFC se pueden pagar los pasajes en los sistemas de transportes masivos de Bogotá, Medellín, Cali, Armenia y Manizales. También se puede pagar en 400 parqueaderos a nivel nacional, multas de tránsito, comprar tiquetes intermunicipales y cargar las principales plataformas de peajes del país.

Descuentos de hasta el 60 % en boletas y confitería en toda la red de cines del país: Cinemark, Cinépolis, Cine Colombia, Royal Films, Procinal, Cinelandia, Cineland y VoCines.

Para Negocios: los comercios participan en sorteos quincenales de COP 1.000.000.

Así está la competencia de las tarjetas de crédito

Según la información reportada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con corte al 30 de junio del presente año, 27 entidades financieras ofrecen tarjetas de crédito en sus portafolios de productos.

Son más de 15 millones las tarjetas de crédito que están activas en el país, de las cuales 2,49 millones han sido emitidas por Bancolombia, el competidor más fuerte de este mercado.

El listado sigue con:

Banco Davivienda: 1,81 millones

Banco Falabella: 1,76 millones

Scotiabank Colpatria: 1,6 millones

Nu Bank: 1,19 millones

Banco de Bogotá: 1,15 millones

BBVA: 1,11 millones

Tuya: 1,11 millones

Banco Serfinanza: 735.000

Banco de Occidente: 487.000

AV Villas: 444.000

Banagrario: 313.000

Banco Caja Social: 263.000

Itaú: 191.000

Banco Popular: 172.000

Finandina: 67.000

Bancoomeva: 56.000

Confiar: 17.000

Bancien: 15.000

Citibank: 14.000

GNB Sudameris: 13.000

Banco W: 10.000

Juriscop: 6.000

Lulo Bank: 6.000

Banco Unión: 3.000

Coopcentral: 1.000

Coltefinanciera: 1.000

Según el Reporte de Inclusión Financiera 2024, por cartera, el producto de crédito con mayor penetración en Colombia es la tarjeta de crédito, con 23,25 % de los adultos, seguida por los créditos de consumo (18,9 %), el microcrédito (5,75 %) y el crédito de vivienda (0,08 %).

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.