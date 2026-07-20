¿De cuántas horas es la jornada laboral en Estados Unidos, España, Chile y más países?

La OIT también sostiene que la reducción de la jornada ayuda a disminuir la fatiga y el riesgo de accidentes laborales, especialmente en ocupaciones que demandan un alto esfuerzo físico o mental. Foto: Pixabay

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El 15 de julio, Colombia completó la reducción progresiva de la jornada laboral prevista en la Ley 2101 de 2021. Tras varios años de implementación escalonada, la jornada máxima legal quedó fijada en 42 horas semanales, seis menos que las 48 horas que regían anteriormente.

La reforma busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores al favorecer un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, sin afectar el salario, y alinearse con la tendencia de varios países de reducir el tiempo dedicado al trabajo.

De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda avanzar hacia una jornada laboral de 40 horas semanales. Para respaldar esta propuesta, el organismo expone varios argumentos. Uno de los principales es que una jornada más corta mejora el bienestar de los trabajadores al permitirles disponer de más tiempo para el descanso, la vida familiar, el cuidado de otras personas y las actividades personales.

La OIT también sostiene que la reducción de la jornada ayuda a disminuir la fatiga y el riesgo de accidentes laborales, especialmente en ocupaciones que demandan un alto esfuerzo físico o mental. Asimismo, la evidencia analizada por el organismo indica que trabajar menos horas no necesariamente implica producir menos: en muchos casos, los trabajadores mantienen o incluso aumentan su productividad por hora, gracias a una menor sensación de agotamiento y a mayores niveles de motivación.

A estos beneficios se suma un efecto sobre las empresas. La reducción de la jornada crea incentivos para optimizar procesos, reorganizar el trabajo e invertir en tecnología e innovación, con el fin de mantener o mejorar sus niveles de productividad.

Así queda Colombia frente a otros países

Con una jornada laboral de 42 horas semanales, Colombia se acerca a los estándares que predominan en varios países de Europa y América. El siguiente listado muestra el promedio de horas semanales que se laboran en otras naciones.

Francia: Entre los países de la Unión Europea, este se destaca en esta materia. Allí la jornada laboral a tiempo completo es de 35 horas semanales. Además, los trabajadores disfrutan de por lo menos 30 días de vacaciones al año.

Estados Unidos: a diferencia de otros países, no existe una ley federal que establezca una jornada máxima semanal. En cambio, la legislación dispone que, por regla general, las horas trabajadas por encima de las 40 horas a la semana deben pagarse como horas extras para los trabajadores cubiertos por la norma. No obstante, en la práctica las jornadas suelen ser inferiores.

De acuerdo con Trading Economics, el promedio de horas efectivamente trabajadas por semana por los empleados de las nóminas privadas no agrícolas se mantuvo en 34,3 horas en junio de 2026. En el sector manufacturero, la semana laboral promedio fue de 40,3 horas, con 3,2 horas extras en promedio, mientras que entre los empleados de producción y no supervisores de las nóminas privadas no agrícolas el promedio fue de 33,7 horas.

Otros análisis también resaltan que la jornada laboral de cuatro días la semana viene ganando terreno en Estados Unidos, pues decenas de empresas estadounidenses y canadienses han participado de programas pilotos que se enmarcan en el denominado “4 Day Week Global”, con el que se adopta una semana laboral de 32 horas, sin que se apliquen reducciones en los sueldos. En muchos casos, los ingresos para las empresas han sido estables o superiores, así como una menor rotación de personal y evidentes mejoras en el bienestar de los trabajadores.

España: la jornada laboral está regulada en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que fija una duración máxima de 40 horas semanales de trabajo efectivo en promedio anual.

Sin embargo, como ocurre en buena parte de Europa, la duración de la jornada suele definirse mediante convenios colectivos o contratos de trabajo, por lo que en la práctica muchos empleados trabajan menos de ese límite. De hecho, mediciones recientes muestran que la jornada media pactada en los convenios colectivos es de 37,8 horas semanales.

México: este país, por el peso de su economía, suele ser un referente por excelencia cuando se analiza el panorama latinoamericano. Allí, la jornada laboral sigue siendo de 48 horas semanales. Sin embargo, gracias a una reforma, se estableció que el país entrará en una reducción progresiva que terminará en 2030, cuando la jornada laboral será de 40 horas.

Ecuador: esta nación ya adopta una jornada laboral de 40 horas semanales.

Chile: su jornada actual es de 42 horas, pero proyecta llegar a las 40 en 2028.

El listado de la OCDE

Este es uno de los reportes más completos cuando de horas laborales se habla. Aquí el cálculo no se hace por horas semanales, sino horas laboradas promedio al año (esta fotografía corresponde a 2025).

Suele ser más preciso, cuando de comparaciones se habla, porque logra discriminar los días de descanso y vacaciones que tienen los trabajadores, dando como resultado una cifra neta de horas trabajadas en promedio.

Tenga en cuenta que la medición de Colombia en 2025 no figura en el más reciente listado, por lo que se pone como referencia el consolidado de 2024.

Colombia (2024): 2.219

México: 2.205

Costa Rica: 2.183

Chile: 1.912

Grecia: 1.874

Israel: 1.870

Corea: 1.833

Rep. Checa: 1.824

Estados Unidos: 1.800

Polonia: 1.776

Portugal: 1.764

OCDE: 1.736

Nueva Zelanda: 1.723

Italia: 1.716

Canadá: 1.687

Lituania: 1.673

Hungría: 1.671

Irlanda: 1.639

Australia: 1.633

España: 1.633

Eslovaquia: 1.619

Estonia: 1.610

Eslovenia: 1.599

Japón: 1.598

Letonia: 1.588

Bélgica: 1.586

Reino Unido: 1.533

Suiza: 1.512

Francia: 1.498

Finlandia: 1.492

Luxemburgo: 1.459

Austria: 1.442

Países Bajos: 1.436

Suecia: 1.421

Islandia: 1.421

Noruega: 1.386

Dinamarca: 1.369

Alemania: 1.332

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