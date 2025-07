¿De cuánto es la multa por no declarar renta en Colombia?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

La temporada de declaración de renta ya arrancó y no cumplir con esta obligación puede salir caro. Si usted está entre los colombianos que deben declarar este 2025 y no lo hace dentro del plazo que le corresponde, las sanciones económicas no se hacen esperar.

La DIAN tiene activo el calendario para la declaración de personas naturales: va del 12 de agosto al 24 de octubre de 2025, dependiendo de los dos últimos dígitos de su cédula o NIT.

¿Cuánto cuesta no declarar?

Si no presenta la declaración dentro del plazo, debe asumir una sanción por extemporaneidad. Esta se calcula así:

5 % del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso.

Si no tiene impuesto a pagar, la sanción será de 0,5 % de los ingresos brutos mensuales, hasta un máximo del 5 %.

En cualquier caso, la multa mínima es de $498.000, que equivale a 10 UVT en 2025.

Y si la DIAN lo requiere y usted aún no ha declarado, puede recibir una sanción del 20 % del total de ingresos o consignaciones no reportadas.

¿Qué pasa si me equivoqué al declarar?

Otra de las multas contempladas por la DIAN está relacionada con errores en su declaración de renta.

Si se da cuenta del error y lo corrige antes de que la DIAN lo notifique, debe pagar una sanción del 10 % sobre el mayor valor a pagar o el menor saldo a favor. Si la corrección es forzada por requerimiento de la DIAN, la multa sube al 20 %.

¿Y si no tengo cómo pagar?

Puede presentar la declaración y luego gestionar un acuerdo de pago. Esto evita que le impongan sanciones adicionales o que se inicie un proceso de cobro coactivo.

