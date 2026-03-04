De las bombas en Irán al comercio en Colombia: las afectaciones globales de la guerra

Un barco transitando las aguas del estrecho de Ormuz. Imagen de referencia. Foto: EFE - ALI HAIDER

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que barcos militares de su país escoltarán a petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz, en medio de tensiones en el mercado energético global por cuenta de las restricciones para navegar este corredor marítimo vital.

En las negociaciones del martes, el barril de petróleo Brent (la referencia para Colombia) subió 4,7 % y se ubicó en USD 81,4, con proyecciones de seguir trepando a medida que la guerra contra Irán no sólo afecta la seguridad en Ormuz, sino también arroja una...