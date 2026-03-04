Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

De las bombas en Irán al comercio en Colombia: las afectaciones globales de la guerra

El factor seguridad en Medio Oriente es una parte fundamental del engranaje que permite que el comercio global funcione sin mayores contratiempos, incluyendo importaciones y exportaciones colombianas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
04 de marzo de 2026 - 02:00 a. m.
Un barco transitando las aguas del estrecho de Ormuz. Imagen de referencia.
Un barco transitando las aguas del estrecho de Ormuz. Imagen de referencia.
Foto: EFE - ALI HAIDER

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que barcos militares de su país escoltarán a petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz, en medio de tensiones en el mercado energético global por cuenta de las restricciones para navegar este corredor marítimo vital.

En las negociaciones del martes, el barril de petróleo Brent (la referencia para Colombia) subió 4,7 % y se ubicó en USD 81,4, con proyecciones de seguir trepando a medida que la guerra contra Irán no sólo afecta la seguridad en Ormuz, sino también arroja una...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Irán

Guerra en Irán

Guerra contra Irán

Comercio exterior

exportaciones

importaciones

Oriente Medio

Estrecho de Ormuz

PremiumEE

 

micorriza(d243q)Hace 13 minutos
El narcosecretario de estado marco rubio con su pésima gestión, bombardeando lanchas de pescadores en el caribe y escuelas de niñas en Irán para robar el petróleo del mundo va a llevar a trump a un "impeachment" y a Estados Unidos a la ruina moral y económica
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.