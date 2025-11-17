Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

De las pirámides a las criptoestafas

El desconocimiento del mundo cripto y la falta de regulación en el país incitan la proliferación de estafas que se amparan en la falsa promesa de que quien invierte en criptomonedas se enriquece al instante. El caso más sonado, la primera cripto colombiana, sigue sin justicia.

Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación*
17 de noviembre de 2025 - 07:40 p. m.
El desconocimiento del mundo cripto y la falta de regulación en el país incitan la proliferación de estafas.
El desconocimiento del mundo cripto y la falta de regulación en el país incitan la proliferación de estafas.
Foto: Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Juan Vargas comenzó a trabajar como uno de los escoltas de un millonario residente en las casas 1 y 2 de la urbanización San Juan de la Peña, en un exclusivo sector de Medellín. Nunca esperó ver tal nivel de lujos como los de la propiedad de Juan José Benavides, uno de los cerebros de Daily Cop, empresa investigada por la Fiscalía como la mayor estafa de inversión en criptomonedas en Colombia.

El exescolta y otros extrabajadores de la propiedad consultados por CONNECTAS coinciden en que vieron todo tipo de excentricidades. Benavides poseía...

Por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación*

Conoce más

Temas recomendados:

la criptolavadora

Criptomonedas

Estafa

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.