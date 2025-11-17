De las pirámides a las criptoestafas

El desconocimiento del mundo cripto y la falta de regulación en el país incitan la proliferación de estafas. Foto: Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Juan Vargas comenzó a trabajar como uno de los escoltas de un millonario residente en las casas 1 y 2 de la urbanización San Juan de la Peña, en un exclusivo sector de Medellín. Nunca esperó ver tal nivel de lujos como los de la propiedad de Juan José Benavides, uno de los cerebros de Daily Cop, empresa investigada por la Fiscalía como la mayor estafa de inversión en criptomonedas en Colombia.

El exescolta y otros extrabajadores de la propiedad consultados por CONNECTAS coinciden en que vieron todo tipo de excentricidades. Benavides poseía...