Presupuesto 2026: proponen que Gobierno no pueda endeudarse si se cae la tributaria

Las plenarias de Cámara y Senado están discutiendo, en segundo debate, el Presupuesto General de la Nación 2026. El plazo límite para el trámite vence el próximo lunes 20 de octubre.

En primer debate, en las comisiones económicas conjuntas, se aprobó un recorte de COP 10 billones en el presupuesto, dejándolo en COP 546,9 billones. El Ministerio de Hacienda se comprometió a ajustar la ley de financiamiento (en la práctica una reforma tributaria) para que pase de COP 26,3 billones a COP 16,3 billones.

La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) resaltó que en primer debate se lograron ajustes valiosos, incluyendo la reducción de COP 10 billones en la ley de financiamiento. Sin embargo, advirtió que todavía se están contemplando COP 16 billones en nuevos impuestos.

Ante la posibilidad de que se caiga la tributaria, Lozano alerta que el Gobierno podría sustituir ingresos por deuda. “Pagaríamos COP 16 billones de deuda a las tasas de interés más altas del mercado. El acumulado de deuda hoy es de COP 1138 billones, 60 % del PIB. Este año tenemos servicio de la deuda por COP 144 billones. Si bien el Gobierno ha pagado deuda, también ha tomado nueva deuda con intereses más altos”, dijo.

La senadora propone que los ingresos sean condicionados: si se hunde la ley de financiamiento, el Gobierno no podría tomar nueva deuda.

Después de varias horas de debate, y un largo receso, arrancó oficialmente el debate del presupuesto en la Cámara de Representantes. Varios parlamentarios advirtieron que había vicios de trámite porque no se había radicado el presupuesto desagregado por regiones.

Tras las alertas, ya se radicó el presupuesto regionalizado y se envió al correo de los parlamentarios el documento.

En la plenaria del Senado, Germán Ávila, ministro de Hacienda, resaltó la importancia de los acuerdos logrados entre Congreso y Gobierno.

Ávila resaltó que en primer debate, en las comisiones económicas conjuntas, se logró un acuerdo para reducir en COP 10 billones el presupuesto y la tributaria, pasando de COP 556,9 billones a COP 546,9 billones y de COP 26,3 billones a COP 16 billones, respectivamente.

“Esta decisión implicó tomar una serie de ajustes en todos los sectores del presupuesto general y recortar COP 10 billones en un presupuesto con altos niveles de inflexibilidad, no era fácil. La estructura de ajuste nos condujo a una reducción de COP 6 billones en gastos de funcionamiento y en COP 4 billones en inversión”, dijo el ministro.

De acuerdo con Ávila se hizo una “filigrana compleja” para evitar que proyectos sociales y estratégicos se vieran afectados; considerar los ritmos a los que se consolidarán nuevas leyes, como la reforma pensional, que afectan el presupuesto de inversión, y revisar alternativas de reducción de gastos de funcionamiento.

Tras una reflexión con el Congreso, señaló Ávila, se fortaleció el presupuesto para los ministerios del Deporte, TIC y Comercio (puntualmente para proyectos asociados a la economía popular). Para segundo debate se consideraron ajustes en áreas de inversión, puntualmente se fortaleció el sector salud, proyectos de paz, órganos de control y se “atendió la garantía del proceso electoral con el no recorte a Registraduría”.

Ávila explicó que se redujo el presupuesto de inversión del Minagricultura, pero que el cambio tiene que ver con reglamentación nueva en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que permitirá transferencia directa a la Agencia Nacional de Tierras en un volumen importante de tierras disponibles para implementar reforma agraria. “Esa transferencia directa nos permitió reducir de manera significativa los recursos de inversión en el Minagricultura. Realmente obedece a una fuente distinta para la reforma agraria”, explicó.

En el caso de Minvivienda, el jefe de la cartera dijo que el Gobierno evidenció la necesidad de hacer un cambio en el sistema de subsidios que ha estado enfocado en gasto en subsidios a la vivienda de interés social nueva, además acompañada por subsidios a la tasa de interés. De acuerdo con el ministro, esta administración quiere implementar dos cambios: concentrar esfuerzos en estrategias de mejoramiento de deficiencias cualitativas de vivienda urbana y rural y, considerando los cambios en la economía, eliminar subsidios a la tasa de interés.

“Convocamos al Congreso de la República para que este gran acuerdo para la aprobación del Presupuesto Nacional sea en el contexto del gran pacto fiscal para asegurar, a través de la ley de financiamiento, la sostenibilidad fiscal en los próximos años”, dijo Ávila.

