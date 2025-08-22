¿Debe declarar renta? Atento a los cambios que podría tener en 2025

Atento a los ajustes que podrían beneficiarlo en su declaración de renta. Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde el 12 de agosto iniciaron los vencimientos para la declaración de renta de personas naturales. Para este año se espera que más de 6,7 millones de personas cumplan con esta obligación, lo que se traduce en 400 ciudadanos más frente a 2024.

Lea también: Los ingresos y bienes que no debe poner en la declaración de renta, según la DIAN

Si aún no sabe cuándo es la fecha de vencimiento para su declaración de renta, puede consultarla en esta calculadora.

Más allá de lo anterior, se espera que esta nueva temporada tributaria represente novedades para muchos contribuyentes. Las siguientes son las que explica Andrés Vélez, CEO de Tributi:

Deducción ampliada por hijos dependientes: Ahora se permite incluir a hijos hasta los 25 años como dependientes económicos, lo cual puede generar una disminución del impuesto, siempre que se cumplan los requisitos de ley: Beneficio de auditoría por incremento en el impuesto: Quienes aumenten su impuesto pagado en un 35% o más frente al año anterior podrán acogerse al beneficio de auditoría, que limita los tiempos de revisión de la DIAN a 6 o 12 meses. Ajustes en topes por UVT: Se actualizan los valores que determinan la obligación de declarar. Por ejemplo, deben declarar quienes hayan tenido ingresos brutos iguales o superiores a $65.891.000 en 2024, con base en una UVT de $47.067. No hay cambios en el formulario ni en el calendario: Se mantiene el uso del formulario 210 y el calendario oficial de vencimientos, que irá del 12 de agosto al 24 de octubre de 2025, según el último dígito del NIT. Riesgos operativos y congestión: Tras los problemas registrados en mayo con la plataforma de la DIAN, se prevé que los meses de septiembre y octubre presenten alta congestión, lo que ha llevado a expertos a recomendar no dejar el proceso para los últimos días.

El directivo también recuerda que cumplir con los tiempos oportunos de declaración le evita complicaciones, así como sanciones que parten de los $498.000, sin contar los intereses.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.