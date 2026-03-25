Delegación internacional explora inversiones en Venezuela tras cambios políticos

Las reuniones marcan un giro brusco para un país que durante años ha estado prácticamente excluido de los mercados globales debido a las sanciones de EE.UU. dirigidas al gobierno de Maduro. Foto: EFE - Rayner Peña R.

Decenas de ejecutivos de fondos de cobertura y compañías petroleras se están reuniendo esta semana en Caracas, según personas con conocimiento del tema. Allí, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha señalado su interés en reabrir la economía del país a empresas extranjeras.

Es el mayor encuentro de inversionistas desde que fuerzas de EE.UU. capturaron al entonces presidente Nicolás Maduro a comienzos de enero. Ese hecho llevó a Rodríguez al poder.

Rodríguez se reunió brevemente el lunes con unos 50 inversionistas en el palacio...