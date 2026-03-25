Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Delegación internacional explora inversiones en Venezuela tras cambios políticos

La delegación, organizada por la consultora estadounidense Signum Global Advisors, incluyó representantes de fondos de cobertura y empresas energéticas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia Bloomberg
25 de marzo de 2026 - 03:00 a. m.
Las reuniones marcan un giro brusco para un país que durante años ha estado prácticamente excluido de los mercados globales debido a las sanciones de EE.UU. dirigidas al gobierno de Maduro.
Las reuniones marcan un giro brusco para un país que durante años ha estado prácticamente excluido de los mercados globales debido a las sanciones de EE.UU. dirigidas al gobierno de Maduro.
Foto: EFE - Rayner Peña R.

Decenas de ejecutivos de fondos de cobertura y compañías petroleras se están reuniendo esta semana en Caracas, según personas con conocimiento del tema. Allí, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha señalado su interés en reabrir la economía del país a empresas extranjeras.

Es el mayor encuentro de inversionistas desde que fuerzas de EE.UU. capturaron al entonces presidente Nicolás Maduro a comienzos de enero. Ese hecho llevó a Rodríguez al poder.

Rodríguez se reunió brevemente el lunes con unos 50 inversionistas en el palacio...

Por Agencia Bloomberg

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias económicas

Venezuela

Inversiones

Petróleo

Energía

Empresas

Delcy Rodríguez

Nicolás Maduro

Breaking

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.