Delincuentes usan el nombre de la DIAN para estafar con falsas subastas de vehículos

La campaña circula en redes sociales. Allí, los cibercriminales usan los logos y demás distintivos de la DIAN para llamar la atención de sus potenciales víctimas, ofreciéndoles precios llamativos. Foto: Pexels

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) alertó sobre una modalidad de estafa en la que delincuentes suplantan la identidad de la entidad para ofrecer falsas subastas de vehículos.

Esta trampa cobra protagonismo dado que la DIAN, de vez en cuando, adelanta subastas con los bienes que son aprehendidos durante sus operativos.

La campaña circula en redes sociales. Allí, los cibercriminales usan los logos y demás distintivos de la DIAN para llamar la atención de sus potenciales víctimas, ofreciéndoles precios llamativos.

“Una de las alertas se originó en la Dirección Seccional de Aduanas Cúcuta por publicaciones que emplean fotografías de instalaciones de la DIAN, eventos académicos desarrollados con universidades y material institucional. Estos contenidos remiten a un número de WhatsApp asociado al perfil denominado Remate Automotores, desde el cual se ofrecen vehículos que hacen parte de falsos procesos de remate”, explica la DIAN.

Una vez la víctima escribe a ese número de Whatsapp, un supuesto asesor de la DIAN responde al mensaje, pidiendo información a cambio y ganándose la confianza poco a poco, hasta concretar la estafa.

“Ante esta situación, se recopilaron pruebas del ofrecimiento y capturas de pantalla de los diálogos, así como archivos de audio y demás elementos aportados, con el propósito de documentar los hechos y reportarlos ante las autoridades competentes”, informó la DIAN.

La dirección también ha encontrado una serie de páginas web fraudulentas que suplantan su identidad y donde se promocionan supuestos remates virtuales de bienes.

A raíz de lo anterior se hace un llamado a la ciudadanía a tener cuidado de no ingresar a sitios web sospechosos, ni suministrar información personal o hacer pagos.

Tenga en cuenta que las subastas de mercancías aprehendidas se realizan únicamente a través de la plataforma virtual www.elmartillo.com.co, que pertenece y coordina el Banco Popular.

Para participar de las subastas oficiales de la DIAN se debe hacer una inscripción previa, por lo que no se realizan subastas directas. Si alguien le ofrece esto, es un engaño.

El único portal oficial de remates virtuales está disponible en https://www.dian.gov.co/Transaccional/Remate-virtual-de-bienes/Paginas/Remate-virtual.aspx.

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