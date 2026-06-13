Departamento de Justicia da luz verde a la compra de Warner Bros. por parte de Paramount

La adquisición se enfrenta a una fuerte oposición por parte de los demócratas en Washington y de muchos en Hollywood, ya que actores, directores, productores y guionistas argumentan que la fusión resultaría en menos empleos, mayores costos de producción y menos opciones para el público. Foto: EFE - ALLISON DINNER

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Según fuentes familiarizadas con la decisión, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha cerrado su investigación antimonopolio sobre la compra de Warner Bros. Discovery Inc. por parte de Paramount Skydance Corp. por 110.000 millones de dólares.

Según las fuentes, que pidieron no ser identificadas al hablar de una decisión que aún no se ha anunciado públicamente, la agencia federal antimonopolio no exigió ningún cambio en el acuerdo, el cual había estado revisando durante los últimos meses.

Un grupo de fiscales generales estatales, encabezados por California, también han estado investigando la transacción, que fusionaría dos de los cinco estudios más grandes de Hollywood. Los estados se preparan para demandar y bloquear la fusión, según informó Bloomberg anteriormente .

El Departamento de Justicia no hizo comentarios de inmediato. Paramount no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

La aprobación del Departamento de Justicia era previsible. Bajo la presidencia de Donald Trump, la agencia no ha intentado bloquear ningún acuerdo, prefiriendo en cambio llegar a acuerdos o permitir que las fusiones se lleven a cabo sin condiciones.

Según varias personas familiarizadas con la reunión, David Ellison, director ejecutivo de Paramount, se reunió el mes pasado con altos funcionarios antimonopolio, incluido el fiscal general adjunto interino para asuntos antimonopolio, Omeed Assefi, para tratar el acuerdo. Ellison es hijo de Larry Ellison, cofundador de Oracle Corp. y cercano a Trump.

En la reunión, los ejecutivos y abogados de la compañía argumentaron que el acuerdo beneficiaría a Hollywood y permitiría a la entidad fusionada competir mejor contra los servicios de transmisión en línea como Netflix Inc., Prime Video de Amazon.com Inc. y YouTube de Alphabet Inc.

La fusión de Warner Bros. y Paramount uniría a los dos estudios cinematográficos, dos importantes cadenas de noticias (CNN y CBS), dos servicios de streaming rivales (HBO y Paramount+) y decenas de canales de cable. Paramount superó a Netflix en la puja tras una larga guerra de ofertas.

La adquisición se enfrenta a una fuerte oposición por parte de los demócratas en Washington y de muchos en Hollywood, ya que actores, directores, productores y guionistas argumentan que la fusión resultaría en menos empleos, mayores costos de producción y menos opciones para el público.

Politico ya había informado anteriormente sobre la medida adoptada por el Departamento de Justicia.

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