Hacienda libera COP 300.000 millones y desbloquea pagos atrasados del Invías

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El Ministerio de Hacienda destrabó COP 300.000 millones y con eso empezó a moverse una cadena de pagos que llevaba meses congelada.

El giro, aprobado dentro del Plan Anualizado de Caja (PAC), permitirá que el Instituto Nacional de Vías (Invías) comience a pagar cuentas atrasadas a constructores, consultores e interventores. Son obligaciones acumuladas desde el segundo semestre de 2025 que ya rondaban los COP 600.000 millones.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura lo recibió como un alivio inmediato. “Esta decisión constituye un alivio concreto para las empresas que enfrentaban presiones de liquidez por pagos pendientes de obras ejecutadas”, dijo su presidenta, María Consuelo Araújo. Y añadió: “Envía una señal clara de confianza en el cumplimiento de las obligaciones del Estado”.

🚨Comunicado de Prensa CCI

Hacienda aprueba $300.000 millones y alivia la caja del sector infraestructura

El gremio celebra la decisión y destaca que marca el inicio de la normalización de pagos a constructores, consultores e interventores. pic.twitter.com/RqDwITtQQQ — Cámara Colombiana de la Infraestructura (@camaradelainfra) March 17, 2026

Durante meses, esa confianza se había erosionado. Había contratos en marcha sin flujo de caja. Interventorías cobrando actas mensuales sin recibir desembolsos. Empresas financiando operación con créditos mientras esperaban giros que no llegaban. A comienzos de este año, las cuentas pendientes superaban los COP 400.000 millones, según una investigación de Semana, con facturas acumuladas durante casi un año.

El problema tenía un nombre técnico y concreto: falta de PAC. Los pagos estaban aprobados, pero no había caja habilitada para ejecutarlos.

El nuevo cupo no cubre toda la deuda. Atiende cerca de la mitad. Aun así, permite que el sistema vuelva a respirar. El Invías tendrá margen para empezar a cancelar obligaciones y destrabar parcialmente proyectos que venían avanzando con dificultad.

Un problema de ejecución

En 2025, el sector transporte fue el de peor ejecución del Estado. De los COP 15,67 billones asignados, apenas se ejecutó el 46,3 %. Se quedaron sin usar cerca de un billón de pesos mientras decenas de obras clave avanzaban a ritmos mínimos.

La Cámara lo había advertido en su momento: seis de cada diez proyectos del Invías tenían avances inferiores al 20 %. Ese rezago terminó reflejándose en caja. Y no es la primera vez. En febrero del año pasado ya se había armado un plan de pagos por más de COP 1 billón para evitar la parálisis de proyectos viales. La presión vuelve a aparecer, aunque en menor escala.

Araújo insiste en la necesidad de “preservar reglas de juego claras y estables”, condición para sostener la confianza de inversionistas y empresas del sector.

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