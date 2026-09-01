Desde septiembre se siente que vienen los gastos de diciembre

Diversos expertos señalan que una de las ventajas de adelantar las compras de diciembre es aprovechar las ofertas que aparecen durante las semanas o meses previos. Foto: Pexels

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Diciembre es, de lejos, el mes en el que más gastan los hogares colombianos. Según un estudio de BBVA Research, en este mes se concentra más del 13 % de todo el gasto que realizan las familias durante el año. Además, diciembre tiene otro récord: es el mes en el que, en promedio, se hacen las compras de mayor valor, con un monto 11 % superior al registrado en septiembre, que ocupa el segundo lugar en esta medición.

Una de las claves de las finanzas personales es la planificación. Por eso, no es extraño que muchas personas se pregunten si conviene empezar a preparar desde ahora los gastos de diciembre, incluso cuando septiembre todavía parece estar lejos de la temporada navideña.

Cazadores de ofertas

Diversos expertos señalan que una de las ventajas de adelantar las compras de diciembre es aprovechar las ofertas que aparecen durante las semanas o meses previos. Un buen ejemplo son jornadas como el Black Friday y otras fechas especiales de los comercios electrónicos, como el Cyber Monday de Amazon o los Meli+ Days de Mercado Libre.

Parte de la estrategia incluye tener una lista de regalos con la que se pueda, de manera periódica, ir comparando los precios para “cazarlo” cuando estén en oferta.

Pensar con suficiente antelación lo que se quiere también ayuda a evitar compras impulsivas y a tomar decisiones más inteligentes con el dinero. Además, comparar precios y esperar el momento adecuado para comprar puede representar un ahorro considerable.

“No podemos predecir que las cosas vayan a ser más caras para finales de año, pero existe la posibilidad de que esto suceda”, dice Samantha Gordon, editora de ofertas de Consumer Reports, al señalar que los precios de productos tecnológicos y de cocina podrían verse afectados por posibles aranceles.

El más reciente Estudio de Compras Navideñas de Deloitte incluso señala que anticipar las compras se está convirtiendo en algo habitual entre los consumidores. Muestra de ello es que las tiendas en línea se están consolidando como el primer punto de consulta.

El análisis también señala que redes sociales como Instagram y TikTok se han convertido en espacios para inspirarse y validar opciones. Esto ha contribuido a que los consumidores sean más críticos y menos impulsivos, pues tienen en cuenta variables como precios competitivos, promociones atractivas, productos diferentes y confianza en la experiencia.

Otro beneficio, que para muchas personas resulta determinante, es evitar el estrés de diciembre. En ciudades como Bogotá, los centros comerciales suelen atiborrarse y el tráfico llega a colapsar en algunos sectores. Tener buena parte de las compras resueltas antes de que comience todo ese caos puede ser, para algunos, algo que no tiene precio.

Presupuestos planificados

Anticipar las compras de diciembre también facilita establecer un presupuesto con cabeza fría, ya que en muchas ocasiones la prima de fin de año da la sensación de que se tiene una capacidad de gasto considerablemente mayor.

Sin el fantasma de ese “ingreso extra” rondando en el ambiente, es más sencillo fijar un presupuesto acorde a la realidad financiera del consumidor. La firma Consumer Reports recomienda hacerlo, ya que esto le pone un freno de mano a las compras impulsivas.

“Las compras impulsivas durante las fiestas pueden ser perjudiciales para su bolsillo. Recuerde que los mejores regalos no son necesariamente los más caros. Un poco de creatividad puede marcar la diferencia. Haga una lista de las personas a las que piensa comprar regalos y anote lo que compra y cuánto gasta”, explica.

Los expertos en finanzas personales utilizan un concepto sencillo pero útil: el tope de gasto. En pocas palabras, consiste en establecer un límite que no se debe superar.

Por ejemplo, una persona puede definir que este diciembre destinará máximo COP 1.000.000 a la compra de regalos y otro COP 1.000.000 para artículos personales, por ejemplo, la ropa para estrenar el 24 y el 31. A partir de ese monto puede distribuir el presupuesto entre diferentes grupos: COP 300.000 para amigos, COP 600.000 para familiares y COP 100.000 para otros.

Esto también ayuda a contemplar el ahorro como ruta para financiar estos gastos, pues se tiene suficiente tiempo antes de que llegue diciembre. Esto puede marcar una diferencia importante, ya que le podría evitar echar mano de la prima o, en el peor de los casos, la tarjeta de crédito.

Asegurar la disponibilidad

Si algo nos recuerda la película El regalo prometido es que, en muchas ocasiones, los productos más buscados para regalar pueden agotarse en plena temporada navideña.

En materia de tecnología, por ejemplo, la escasez de memorias RAM podría implicar la baja disponibilidad de ciertos productos. Anticiparse a las compras podría asegurarle ese regalo que tiene en mente, antes de que pueda agotarse.

Las desventajas

Hay expertos en finanzas personales que señalan que no siempre anticipar las compras puede resultar beneficioso.

La editora de Consumer Reports, Ellen Seidman, advierte que también existen riesgos de comprar con demasiada anticipación. Por ejemplo, una prenda podría pasar de moda o un accesorio para el celular podría dejar de ser útil si la persona cambia de dispositivo antes de recibir el regalo.

También es cierto que no todas las personas tienen la holgura financiera para adelantar las compras navideñas, por lo que a muchos esto les podría llegar a afectar su flujo de caja.

En esos casos, muchos incluso pueden llegar a recurrir a la tarjeta de crédito para aprovechar una promoción, pero esto no siempre es recomendable: al sumar los intereses, el producto puede terminar costando más que su precio original y borrar por completo el supuesto ahorro.

A esto se suman otras variables que conviene tener en cuenta, como las políticas de cambio y devolución, cuyos plazos no siempre son tan amplios como para superar un mes. Esto puede convertirse en un problema si la compra se realiza con demasiada anticipación y el producto necesita ser cambiado después de Navidad.

En suma, anticiparse a los gastos de diciembre es algo que, en muchos escenarios, es recomendable. Sin embargo, hay que tener en cuenta las eventuales desventajas para no hacer de la oportunidad un problema.

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