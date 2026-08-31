Desempleo bajó a 8,1 % en julio, el nivel más bajo en 20 años

El desempleo bajó a 8,1 %, pero Quibdó sigue con la tasa más alta: 23 %. Foto: Secretaría de Desarrollo Econ

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El desempleo bajó a 8,1 % en julio, frente al 8,8 % de un año antes. En cifras más palpables, eso significa que el empleo pasó de 23,9 millones de ocupados en julio de 2025 a 24,5 millones este año; es decir, medio millón más de personas con trabajo.

El dato es el más bajo para un mes desde que se tiene registro en el DANE. En 2006, la tasa de desocupación se ubicaba en 12,4 %; una década después, pasó a 9,8, y hoy, diez años después, está en 8,1 %.

En veinte años, la tasa de ocupación pasó de 54,1 % a 59,5 %; mientras que la participación laboral aumentó de 61,4 % a 64,8 %.

La mejora de julio no se explica, por tanto, únicamente porque hubiera menos personas buscando empleo. También hubo más personas trabajando. En términos anuales, la tasa de ocupación subió 0,6 puntos porcentuales frente a julio de 2025; la tasa de participación aumentó ligeramente de 64,6 % a 64,8 %.

Pero el dato nacional es menos amistoso con la realidad de las ciudades de manera individual. Si bien la cifra global redujo su tasa de desocupación, las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas mostraron un ligero aumento: pasaron de una tasa de desempleo de 8,4 % en julio del año pasado a 8,5 % este año. Es decir, buena parte de la mejora de 8,1 % a nivel nacional se produjo fuera de ese grupo de grandes centros urbanos.

El empleo que creció

De los 578.000 nuevos ocupados que registró el país durante el último año, la mayor contribución provino de administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana. Ese rubro registró cerca de siete de cada diez puestos adicionales registrados en el país.

En conjunto, esas actividades sumaron 405.000 ocupados y aportaron 1,7 puntos porcentuales al crecimiento total del empleo.

El comercio y la reparación de vehículos fueron la segunda actividad que más impulsó el empleo, con una contribución de 0,7 puntos porcentuales, seguidos por la construcción, con 0,6 puntos.

El resultado muestra una economía laboral con varios motores, aunque no todos avanzando al mismo ritmo.

El comercio pasó de 4,06 millones a 4,21 millones de ocupados en un año. La construcción aumentó de 1,66 millones a 1,82 millones.

Pero mientras algunos sectores incorporaron trabajadores, otros redujeron su población ocupada.

La mayor caída se registró en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 204.000 ocupados menos frente a julio del año anterior. También disminuyó el número de trabajadores en transporte y almacenamiento, actividades financieras y de seguros, alojamiento y servicios de comida y suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos.

Cuatro de cada diez trabajadores están por cuenta propia

Los trabajadores por cuenta propia fueron el grupo que más explicó el aumento del empleo en Colombia. Su número pasó de 9,77 millones en julio de 2025 a 10,18 millones este año: 413.000 personas adicionales.

Hoy representan el 41,5 % de todos los ocupados del país. En otras palabras, más de cuatro de cada diez personas que trabajan en Colombia lo hacen por cuenta propia.

Esta posición ocupacional aportó 1,7 puntos porcentuales al crecimiento total del empleo, la mayor contribución entre todas las categorías medidas por el DANE.

También aumentó el número de patrones o empleadores, que pasó de 517.000 a 667.000 personas y aportó 0,6 puntos porcentuales a la variación de la población ocupada.

Los obreros y empleados particulares también crecieron, aunque a un ritmo menor: pasaron de 10,885 millones a 10,924 millones.

En sentido contrario, los trabajadores familiares sin remuneración se redujeron en 185.000 personas.

De manera que una parte importante del crecimiento vino del trabajo por cuenta propia.

Desocupación por departamento

En el trimestre móvil mayo-julio, Quibdó registró una tasa de desocupación de 23 %, la más alta entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas medidas.

Cartagena registró una tasa de 13,6 % y Sincelejo de 13 %.

En el otro extremo estuvieron Medellín y su área metropolitana, con 7 %; Bucaramanga y su área metropolitana, con 7,2 %, y Pereira y su área metropolitana, con 7,5 %.

En el análisis, la tasa de desempleo de Quibdó fue más de tres veces superior a la registrada en Medellín.

En julio, 14,53 millones de personas estaban fuera de la fuerza de trabajo. La mayoría, 7,947 millones, se dedicaba a oficios del hogar. Otras 3,413 millones estaban estudiando.

La noticia de julio, en todo caso, es positiva. Colombia redujo su tasa de desempleo y sumó 578.000 personas a la población ocupada en un año. La mejora también vino acompañada de una mayor tasa de ocupación y de una participación laboral que se mantuvo prácticamente estable.

Hay ciudades como Medellín donde el desempleo se ubica alrededor del 7 %, y otras como Quibdó donde alcanza el 23 %. Hay sectores que contrataron cientos de miles de personas y otros que perdieron ocupados. Y, sobre todo, hay una economía en la que cuatro de cada diez trabajadores son independientes.

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