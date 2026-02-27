Desempleo en Colombia: así empezó el mercado laboral en 2026

En Colombia, el 56,7 % de las personas en edad de trabajar se encuentran ocupadas. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, en enero, la tasa de desempleo en Colombia fue del 10,9 %, lo que se traduce en una reducción de 0,7 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025.

Este dato podría interpretarse como negativo, teniendo en cuenta que en los últimos meses el mercado laboral colombiano venía registrando cifras de un solo dígito. Sin embargo, hay que entender este dato en su contexto, pues los meses de enero suelen registrar las cifras de desocupación más altas del año, mientras que las más bajas son en noviembre y diciembre.

Es más, el DANE señala que la cifra de desempleo registrada en enero de 2026 es la más baja en la serie histórica desde 2001.

Cifras más granuladas más detalladas muestran que, en Colombia, la población en edad de trabajar se cuenta en 40,97 millones de personas, de las cuales 23,22 millones tienen trabajo; 2,83 millones están desempleadas y 14,91 millones están por fuera de la fuerza de trabajo (no trabajan o no están interesadas en trabajar por motivos diversos, como estudio, labores de cuidado del hogar no remuneradas, porque recibe alguna renta, o padece alguna incapacidad)

