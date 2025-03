Desempleo en Colombia: así quedó la tasa de desocupación en febrero

El desempleo jóven continúa siendo un desafío para el país. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que para el mes de febrero la tasa de desempleo fue del 10,3 %. Esto se traduce en una caída de 1,4 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior.

Buenas noticias para el país, pues sigue bajando el desempleo. Según lo explicado por la directora del DANE, Piedad Urdinola, esta caída es estadísticamente significativa, es decir, no es usual que la desocupación se contraiga a tal ritmo.

Esta es la tasa más baja registrada en los últimos ocho años para un mes de febrero. La que más se acerca se obtuvo en 2017, la cual fue del 10,9 %. En los otros años, la cifra ha estado por encima del 11 %, 12 % y 15 % (como pasó en la pandemia).

Para entender mejor estas cifras, hay que tener en cuenta que, en Colombia, hay 40,47 millones de personas en edad de trabajar. De estas 23,46 millones están ocupadas (este número creció en 977.000 personas frente a febrero del año anterior); 2,70 millones están desempleadas (267.000 menos) y 14,29 millones están por fuera de la fuerza laboral, es decir, no están trabajando porque no les interesa, presentan alguna discapacidad, reciben una renta, estudian, o realizan labores del cuidado del hogar no remuneradas.

Los sectores que más están generando empleo

En febrero se generaron casi un millón de puestos de trabajo. Una cifra destacable.

Según el DANE, la rama de actividad económica que más generó puestos de trabajo fue la construcción, con 219.000 nuevas plazas. La siguieron administración pública, defensa, educación y atención de la salud humana (218.000); alojamiento y servicios de comida (178.000); comercio y reparación de vehículos (132.000); agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (131.000); actividades profesionales y científicas (107.000); transporte y almacenamiento (105.000); industrias manufactureras (94.000); suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos (27.000).

Sin embargo, hubo actividades que registraron pérdidas de plazas laborales. Tal es el caso de las financieras y aseguradoras (-21.000); información y comunicaciones (-37.000); actividades inmobiliarias (-69.000) y actividades artísticas (-112.000).

Los malestares del mercado laboral

Aunque el trabajo creció de forma exponencial, vale la pena revisar la calidad del mismo.

Llama la atención que el grueso de ese casi millón de nuevos puestos de trabajo surgieron de aquellos que decidieron emprender una actividad económica por cuenta propia (una práctica que tiende a estar relacionada con la informalidad).

Muestra de lo anterior es que la informalidad creció en febrero, pues pasó del 57 % al 57,6 %. Recordar que un trabajador informal es aquel que no tiene garantizado el acceso a por lo menos un salario mínimo, vacaciones, cotización a pensión, salud, riesgos laborales, cesantías… entre otras prestaciones.

Otra barrera es la marcada desigualdad de oportunidades laborales que hay en el país, pues no en todas la tasa de desempleo es similar.

Las ciudades con mayores índices de desempleo fueron Quibdó (34,5 %), Riohacha (18,4 %), Florencia (15,6 %), Ibagué (15 %) y Cúcuta (14,4 %). En contraste, las que tuvieron un indicador más bajo fueron Medellín (7,3 %), Villavicencio (8,8 %), Neiva (9,1 %), Santa Marta (9,6 %) y Cartagena (9,9 %).

Estas disparidades también se reflejan en la informalidad, pues mientras Sincelejo (68,2 %), Valledupar (65,3 %), Riohacha (64,7 %), Quibdó (61,8 %) y Popayán (61,6 %) son las ciudades con mayores niveles en esta materia, las tasas más bajas las tienen Manizales (34,7 %), Pereira (35,5 %), Bogotá (37,1 %), Medellín (39,6 %) y Tunja (40,8 %).

Grosso modo, el mercado laboral colombiano ha venido experimentando notables mejoras (no en todos, pero sí un muchos de sus componentes). Aún así, las cifras siguen siendo preocupantes, lo que también muestra que aún hay mucho trabajo por hacer.

