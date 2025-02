Así arrancó el desempleo en Colombia en 2025

Entre los desafíos está la pendiente aprobación de la reforma labooral. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, en enero, la tasa de desempleo fue del 11,6 %, lo que se traduce en una caída de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2024 (una reducción estadísticamente significativa).

En los últimos seis meses, la cifra de desempleo se ha ubicado en un dígito, tendencia que se rompió en enero. Sin embargo, esto es relativamente normal, pues los meses de enero siempre se han caracterizado por tener altos índices de desempleo. De hecho, la cifra consolidada para el primer mes de 2025 es la más baja en comparación con los mismos referentes de los últimos siete años.

Según lo informado por el DANE, en enero el mercado laboral colombiano presentó las siguientes cifras: la población en edad de trabajar se contó en 40,42 millones de personas; la población ocupada fue de 22,9 millones (creció en 878.000, lo que también fue un alza considerable); la población desocupada fue de 3 millones (bajó en 177.000) y la población por fuera de la fuerza laboral fue de (14,5 millones, también perdió 135.000). Recordar que este último grupo está conformado por personas que no pueden o no les interesa trabajar por motivos de estudio, salud, porque realizan labores de cuidado no remuneradas, o porque reciben una renta.

La rama de actividad que más generó empleo en enero fue comercio y reparación de vehículos, con 242.000 nuevas plazas laborales. La siguieron alojamiento y servicios de comida (207.000); administración pública, defensa, educación y atención de la salud humana (139.000); actividades inmobiliarias (87.000); suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos (84.000); actividades financieras y de seguros (61.000); transporte y almacenamiento (52.000); construcción (43.000); industrias manufactureras (32.000); actividades artísticas (23.000); y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (16.000).

La única rama que registró una pérdida de empleos fue la de actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos, con la eliminación de 118.000 plazas laborales.

Otro hallazgo importante, es que si se revisa la cifra trimestral, el país viene en una caída constante en el desempleo desde lo más duro de la pandemia. Se pasó del 15,1 % (en el periodo noviembre - enero 2021) al 9,6 % (en el más reciente trimestre). Una vez más, una cifra tan baja no se veía desde 2017.

En general, estas cifras muestran un balance positivo para el mes de enero (en comparación con el panorama que presentó 2024). Sin embargo, hay desafíos que siguen enraizados.

La brecha de género es uno de estos, pues en enero el desempleo en los hombres fue del 8,6 % mientras que en las mujeres fue del 15,8 %, lo que muestra una diferencia de 7,2 puntos porcentuales (la más alta en los últimos tres años, y una de las más altas en los últimos tres años).

Según lo explicado por el DANE, lo anterior obedece a que los hombres registraron una mayor caída en el desempleo que las mujeres; a lo que se suma que sobre ellas recae la mayor carga en labores de cuidado del hogar no remuneradas. En promedio, por cada hombre que no trabaja por dedicarse a labores de cuidado del hogar hay más de siete mujeres.

Otro importante desafío son las persistentes altas tasas de desempleo en una importante parte del país. Las más altas se ven en Quibdó (30,9 %), Riohacha (16,8 %), Florencia (14,9 %), Cúcuta (13,4 %) e Ibagué (12,6 %).

En contraste, las ciudades con menores tasas de desempleo son Medellín (6,9 %), Villavicencio (8 %), Neiva (8,6 %), Bucaramanga (8,9 %) y Bogotá (9,3 %).

La informalidad también sigue siendo un dolor de cabeza para el mercado laboral. En enero se ubicó en el 56,1 %, lo que se tradujo en un aumento de 0,4 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año pasado. Decir que más de la mitad de los colombianos ocupados son informales es alarmante, pues es población que labora sin tener garantías de recibir por lo menos un salario mínimo, ni de acceso directo a salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar, derecho a vacaciones y demás prestaciones.

Las ciudades con mayores índices de informalidad son Sincelejo (67,4 %), Valledupar (65,5 %), Riohacha (64,9 %), Cúcuta (61,9 %) y Santa Marta (61,8 %). Una vez más, en contraste las ciudades con menos índices en este rubro son Manizales (34,9 %), Pereira (35,5 %), Bogotá (36 %), Medellín (38,7 %) y Tunja (39,6 %).

El desempleo joven, finalmente, sigue alto. En noviembre - enero la tasa fue del 16,4 %. No obstante, esta tasa consolidó una reducción estadísticamente significativa, de 1,6 puntos porcentuales.

En suma, son muchas las variables que indican que el mercado laboral colombiano ha venido mejorando en los últimos años. No obstante, preocupa que muchos de estos nuevos empleos son informales, y que aún un número importante de mujeres y jóvenes no logra ubicarse en un trabajo, por diversas barreras. Un resultado agridulce, pero con tendencia hacia la mejora.

