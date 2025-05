Desempleo en Colombia cayó a su nivel más bajo para abril en más de 20 años

El desempleo en los jóvenes se mantiene en umbrales altos. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, para el mes de abril, la tasa de desempleo fue del 8,8 %. Esto se traduce en una disminución de 1,8 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado.

Buenas noticias para Colombia, pues esta disminución es estadísticamente significativa y, además, es la cifra de desempleo más baja para un mes de abril desde 2001.

Cifras desagregadas revelan que en Colombia hay 40,56 millones de personas en edad de trabajar. De ellas, 23,57 millones están ocupadas y 2,27 millones se encuentran desempleadas. Por otro lado, más de 14,7 millones no hacen parte de la fuerza laboral, ya que no trabajan ni buscan empleo debido a razones como estudios, condiciones de salud, labores de cuidado no remuneradas, percepción de rentas o simplemente desinterés.

Lo que llama la atención de estas cifras es que, en abril, se crearon 711.000 puestos de trabajo y 454.000 personas salieron del desempleo. Ambas cifras son considerables y atípicas —por fortuna— al comportamiento esperado.

Ramas de actividad que más empleo generaron en Colombia:

🏛️ Administración pública, defensa, educación y salud humana: +235.000 empleos

🛒 Comercio y reparación de vehículos: +132.000 empleos

🏭 Industrias manufactureras: +112.000 empleos

🚚 Transporte y almacenamiento: +106.000 empleos

🏨 Alojamiento y servicios de comida: +81.000 empleos

💻 Información y comunicaciones: +62.000 empleos

🏠 Actividades inmobiliarias: +55.000 empleos

🎭 Actividades artísticas y de entretenimiento: +36.000 empleos

🌾 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: +24.000 empleos

Ramas que registraron mayor pérdida de empleo en Colombia:

💰 Actividades financieras y de seguros: –54.000 empleos

🏗️ Construcción: –34.000 empleos

🔧 Suministro de gas, agua y gestión de desechos: –23.000 empleos

🧪 Actividades profesionales y científicas: –21.000 empleos

Informalidad

Aunque el grueso de estas cifras son positivas, las mismas también revelan los malestares que aquejan al mercado laboral en Colombia. El más importante de todos, según los estudiosos del tema, es la informalidad.

Preocupa, por ejemplo, que de estos 711.000 puestos de trabajo que se crearon, 528.000 son de trabajadores por cuenta propia (el 74 %).

Otra forma de llamar al cuentapropismo es la economía del rebusque, es decir, personas que por sus propios modos buscan el sustento diario. Este tipo de trabajo está altamente relacionado con la informalidad, por lo que quienes lo practican suelen no tener seguridad social (no cotizan a salud, pensión ni riesgos laborales).

En suma, si bien es positivo que se estén generando nuevos empleos, resulta clave preguntarse por la calidad de estos puestos de trabajo.

En abril la informalidad fue del 55 %, con una leve reducción de 0,7 puntos porcentuales. En los centros poblados, rurales y dispersos esta cifra llega al 84 %, mientras que en las 13 principales ciudades es del 40,7 %.

Niveles de informalidad laboral en Colombia (febrero - abril):

🔺 Ciudades con mayores niveles de informalidad:

📍 Sincelejo: 68,6 %

📍 Valledupar: 64,5 %

📍 Riohacha: 63,6 %

📍 Cúcuta: 61,7 %

📍 Montería: 60,7 %

🔻 Ciudades con menores niveles de informalidad:

📍 Manizales: 35,1 %

📍 Bogotá: 36,6 %

📍 Medellín: 39,8 %

📍 Pereira: 40,8 %

📍 Tunja: 42,5 %

Según explicó a El Espectador la directora del DANE, Piedad Urdinola, las ramas de la economía con mayor concentración de informalidad son la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que agrupan al 22 % de los ocupados informales. Le sigue el comercio y la reparación de vehículos, con un 18,6 %.

Brecha de género

Este importante repunte en la generación de puestos de trabajo fue más protagónico para los hombres que para las mujeres. Ellos experimentaron un incremento de 538.000 nuevas plazas, mientras que ellas 174.000.

El DANE precisa que la brecha de género, en abril, fue del 4,1 %, pues el desempleo en los hombres fue del 7 %, mientras que en las mujeres fue del 11,2 %.

Aún así, esta es la brecha de género más baja que se ha registrado en los últimos años, para un mes de abril. Solo la supera el 3,9 % que se registró en el mismo periodo de tiempo de 2017.

Una parte importante de esto se explica por el desequilibrio que permanece en la distribución de las labores del cuidado del hogar. Según el DANE, en abril más de 7 millones de mujeres no se emplearon por realizar este tipo de actividades no remuneradas. Los hombres en esa misma condición se contaron en 938.000.

Para entenderlo mejor, por cada hombre que no se emplea por realizar labores del cuidado del hogar no remuneradas hay 7 mujeres en esa misma situación.

El desempleo en las ciudades

En el trimestre febrero - abril, las mayores tasas de desempleo se concentraron en:

📍 Quibdó: 33,2 % 📍 Ibagué: 16,7 % 📍 Riohacha: 14,7 % 📍 Florencia: 13,8 % 📍 Sincelejo: 13,1 % 📍 Cúcuta: 12,5 % 📍 Montería: 11,4 %

Las ciudades con menores taas de desempleo fueron:

📍 Medellín: 7,8 % 📍 Villavicencio: 8 % 📍 Santa Marta: 8,7 % 📍 Bucaramanga: 8,8 % 📍 Bogotá: 8,9 % 📍 Cartagena: 9,5 % 📍 Valledupar: 9,6 %

Jóvenes

La tasa de ocupación en los jóvenes se ubicó en el 45,9 %, lo que se traduce en un incremento de 1,6 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado. La tasa de desempleo fue del 16 %, la cual, si bien es alta, también significa una disminución estadísticamente significativa frente a la consolidada en abril de 2024. La caída fue del 3,2 puntos porcentuales.

La brecha de género en los jóvenes también es pronunciada de 8,1 puntos porcentuales. El desempleo en ellos es del 12,6 %, mientras que en ellas es del 20,6 %.

