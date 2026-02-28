El detrás de los datos de desempleo en Colombia: ¿hay motivos para inquietarse?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, en enero, la tasa de desempleo en Colombia fue del 10,9 %. Esto representa una reducción de 0,7 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025.

Es un dato importante, si se tiene en cuenta que enero es uno de los meses que más concentra desempleo en el país, según el DANE. Esto, entre otros factores, por cuenta de una serie de estacionalidades, como el cierre de puestos temporales que llegan derivados de la temporada de fin/comienzo de año.

Según el DANE, la cifra de...