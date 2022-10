Desempleo en Colombia se situó en 10,7% en septiembre de 2022

Foto: getty

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que durante septiembre de 2021 la tasa de desempleo se situó en 10,7% en septiembre de 2022, lo que representa un dato menor frente al 12% reportado en el noveno mes de 2021. Pero, el dato es ligeramente superior frente al de agosto de este año (10,6%).

También te puede interesar: Ojo con la construcción, y no solo por el dólar a casi $5.000

El reporte del Dane indica que en septiembre de 2022 se reportaban 22,3 millones de ocupados, lo que implica un aumento de 1,7 millones en el último año. Por su parte, a la fecha se registran 2,6 millones de desempleados, cifra que muestra una reducción de 114.000 desocupados frente al noveno mes de 2021.

En septiembre también se aprecia una mejora en las cifras de desempleo discriminados por género: se destaca que el desempleo en las mujeres pasó de 15,1 a 13,3% entre septiembre de 2021 y el noveno mes de 2022. Por su parte, la tasa de desocupación pasó de 9,8 a 8,8% en el mismo periodo de tiempo.

Al analizar por sectores, se encuentra que el comercio y la reparación de vehículos fue el que más aportó en la generación de empleo en septiembre de 2022: 334.000 nuevos puestos de trabajo más que en el noveno mes de 2021. Le siguieron las ramas de alojamiento y servicios de comida (333.000), agricultura (273.000) y actividades y entretenimiento (249.000).

“Para el trimestre julio – septiembre 2022, las ciudades que presentaron mayores tasas de desempleo fueron: Quibdó (25,0%), Ibagué (18,1%) y Valledupar (17,6%). Las ciudades con menor tasa de desempleo fueron: Bucaramanga A.M. (9,6%), Manizales A.M. (9,7%), y Pereira A.M. (9,9%)” explicó el Dane.