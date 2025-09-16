Despido de teletrabajadores de Itaú aviva el debate sobre la vigilancia laboral

Los empleados de Itaú habían aceptado dicho monitoreo —incluyendo el uso de su software, videollamadas y capacitación— cuando firmaron ciertos documentos internos. Foto: Bloomberg - Dado Galdieri

En la entidad crediticia brasileña Itaú Unibanco Holding SA, dos listas circulaban entre sus altos mandos a principios de mes. Una contenía una lista de empleados que, según el banco, habían incumplido las políticas de teletrabajo. La otra incluía los nombres de empleados cuya actividad de teletrabajo estaba por debajo del promedio del banco.

Para el lunes de la semana pasada, el resultado de este ejercicio era evidente. Unos 1.000 trabajadores híbridos del banco fueron despedidos tras meses de vigilancia de su actividad digital, según personas familiarizadas con el asunto. Los empleados despedidos presentaban niveles de actividad cada vez más bajos, registrando horas durante periodos de inactividad, en lo que Itaú denominó un “abuso de confianza”.

Los empleados de Itaú habían aceptado dicho monitoreo —incluyendo el uso de su software, videollamadas y capacitación— cuando firmaron ciertos documentos internos, dijo el banco en un comunicado luego de que surgieron los primeros informes de los despidos.

Las medidas reavivaron rápidamente el debate sobre el trabajo híbrido y los espinosos problemas que rodean el seguimiento de los empleados y su compromiso laboral. En Brasil, los bancos más grandes han reincorporado gradualmente a los trabajadores a la oficina, a diferencia del agresivo impulso de sus pares estadounidenses. En Itaú, el banco más grande del país, cerca del 60% de su plantilla —que ascendía a casi 96.000 personas a finales de junio— se encuentra en algún tipo de acuerdo híbrido.

Banco Bradesco SA, el segundo banco privado más grande del país, tiene alrededor del 50% de sus aproximadamente 82.000 empleados en modalidad híbrida. En el estatal Banco do Brasil SA, 24.858 trabajadores trabajan en modalidad híbrida y 619 trabajan completamente a distancia. El banco contaba con aproximadamente 86.000 empleados en junio.

En términos más generales, alrededor del 70% de los empleados administrativos bancarios del país (excluyendo los trabajadores de sucursales) trabajan de forma remota o con una configuración híbrida, según Febraban, la federación de bancos brasileños.

‘Innegociable’

Itaú afirmó que algunos de los empleados despedidos solo estaban conectados el 20% del día, en comparación con el promedio del 75% para todo el banco. En algunos casos, el personal había acumulado horas extras cuando el monitoreo mostraba que no estaban activos durante gran parte del día, según Itaú. Este comportamiento era “incompatible con nuestros principios de confianza, que son innegociables para el banco”, declaró en su comunicado de la semana pasada. Estos empleados fueron incluidos en la lista de despidos, según una de las fuentes.

Otros empleados recibieron solo una advertencia informal, y no estuvieron entre los despedidos, porque su actividad digital era inferior al nivel promedio, según la persona.

Un representante de Itaú declinó hacer comentarios.

Los despidos fueron la culminación de meses de monitoreo por parte del banco mediante un software instalado en los equipos de los trabajadores. La recopilación de datos comenzó en enero, aunque los despidos se basaron en información de cuatro meses, según la fuente.

Los detalles de algunos despidos indican las posibles limitaciones de la vigilancia del personal en el trabajo. Algunos empleados —que hablaron con Bloomberg bajo condición de anonimato por temor a que esto afecte su posibilidad de ser recontratados— afirmaron haber recibido ascensos recientes y comentarios positivos sobre su desempeño, lo que generó confusión sobre sus despidos repentinos.

El rendimiento importa

Otros comentaron que sus puestos les habían exigido periodos más largos sin interacción digital en ocasiones, como al ejecutar código. Algunos empleados afirmaron haber alcanzado sus objetivos de rendimiento a pesar de que su actividad digital parecía interrumpida. Un empleado comentó que trabajó menos horas durante los días de trabajo presencial después de trabajar los fines de semana para entregar proyectos, mientras que otro explicó que su menor actividad y las horas extras que registró se debieron a las exigencias planteadas al final de un turno más tranquilo. Algunos comentaron que sus jefes les dijeron que su despido no se debía a su rendimiento.

Un sindicato que representa a los bancos de São Paulo anunció que planeaba presentar una demanda contra Itaú para lograr la reincorporación de los empleados despedidos. El sindicato afirmó que la medida del banco había expuesto a los trabajadores y que no se les había dado acceso a los resultados del monitoreo.

“El banco creó una métrica y no sabemos cuál es”, declaró el presidente del sindicato, Neiva Ribeiro , en una conferencia de prensa el jueves pasado. El sindicato estimó que 1.000 trabajadores perdieron sus empleos, el 99 % de ellos en São Paulo. Itaú aún no ha confirmado las cifras.

El representante de Itaú se negó a comentar sobre la situación específica de los empleados y la acción del sindicato. Las conversaciones sobre los despidos comenzaron entre la alta dirección de la empresa hace unos meses, según una de las personas familiarizadas con el asunto.

Las medidas provocaron un gran revuelo en redes sociales, y algunos se preguntaron si esto suponía el fin del teletrabajo en Itaú. Sin embargo, el banco afirmó que no pretendía reducir su plantilla y que seguiría contratando, reemplazando los puestos caso por caso. Las medidas mejorarían el trabajo híbrido y flexible, según Itaú, y destacarían la “autonomía responsable”.

