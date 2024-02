Despliegue de redes 5G comienza en Colombia: ¿cómo impacta a los usuarios?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

El Ministerio de las TIC dejó en firme dos nuevas resoluciones para que el despliegue de redes 5G en Colombia comience a ser una realidad. Esto después de la subasta de espectro para que los operadores puedan ofrecer este nuevo servicio de conectividad a sus usuarios.

Los operadores habilitados son Claro, Wom, Tigo, Movistar y Telecall Colombia (un nuevo jugador en el mercado de telecomunicaciones en el país).

Las resoluciones permiten que los cuatro operadores que se quedaron con espectro en la pasada subasta queden habilitados para traer esta tecnología al país.

En paralelo con el anuncio del Ministerio, Claro (el mayor operador de telecomunicaciones en el país) afirmó que ya tiene disponible una red comercial de comunicaciones 5G, que estará disponible inicialmente en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga.

“Por primera vez los colombianos podrán conectarse a esta tecnología de forma masiva, gracias a un trabajo de todo el equipo de ingeniería de Claro que logró desplegar en tiempo récord la infraestructura”, dijo Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia, a través de un comunicado.

Por su parte, Tigo, otro de los participantes en la subasta, aseguró que sus usuarios podrán obtener eventualmente servicios 5G por el mismo valor que pagan con su conexión 4G.

Según Marcelo Cataldo, presidente de Tigo Colombia, la llegada del“5G cambiará los paradigmas en cuanto a conectividad. Tenemos una visión a largo plazo y esta inversión lo vuelve a mostrar. Vamos a trabajar fuerte durante los próximos años para llevar esta tecnología a una gran parte del territorio nacional. Nuestra visión es que el país tenga lo que denominamos un 5G incluyente donde el objetivo es cerrar la brecha digital con la integración de todas nuestras redes para conectar a más colombianos”.

En la pasada subasta de espectro, de acuerdo con el Ministerio de las TIC, se recibieron ofertas por $1,3 billones para la banda de los 3.500 MHz, que es la porción del espectro por donde irán las comunicaciones 5G.

Esto implica recursos que exceden en 29 % los valores mínimos establecidos para esta banda, lo que se traduce en $93.000 millones extra sobre las previsiones iniciales de la subasta para la banda en cuestión.

¿Qué es una subasta de espectro?

Imagine las generaciones de telecomunicaciones (3G, 4G y 5G) como carriles por donde viaja la señal, siendo el 5G el de mayor velocidad. Estas vías son lo que se conoce como el espectro radioeléctrico, el cual es un recurso natural que les pertenece a los colombianos (lo administra el Estado) y, por lo tanto, los operadores privados deben pagar para poder usarlo.

Para adquirir esos derechos, el Gobierno adelanta subastas, en donde se les otorga los permisos al o los operadores que más ofrezcan. Estos también deben cumplir una serie de requisitos legales y técnicos como garantía del buen uso que le darán al mismo.

¿Por qué es importante el 5G?

El 5G se diferencia del 4G, principalmente, porque ofrece velocidades teóricas que pueden ser hasta 50 veces más altas en subida y 40 veces superiores en bajada. En la práctica, esto se traduce en una experiencia más fluida en la navegación, con casos de uso como películas que se pueden descargar en segundos, así como mejores tiempos en la transferencia de archivos pesados.

También abre la puerta a novedosas industrias, como los videojuegos en la nube, por lo que ya no será necesario tener una consola física, sino que estas altas velocidades permitirán interactuar con miles de títulos utilizando solo nuestro televisor y un control.

Más allá de esto, se espera que el mayor potencial del 5G se dé en el ámbito industrial, ya que si las anteriores generaciones de las telecomunicaciones se caracterizaron por conectar a las personas, esta resaltará por conectar a las máquinas.

Desde hace algunos años la automatización, inmersa en la cuarta revolución industrial, ha cobrado protagonismo en las empresas. Aquí, el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, el análisis de datos y el uso de sensores han sido vitales para los dispositivos IoT (o internet de las cosas, por sus siglas en inglés).

¿Todos los teléfonos inteligentes son compatibles con 5G?

No cualquier dispositivo es compatible con el 5G, pues para esto se requiere la utilización de ciertas patentes, características en los procesadores y, por supuesto, las antenas.

Desde hace algunos años, los principales fabricantes de teléfonos inteligentes han reservado la compatibilidad 5G para sus teléfonos de gama alta, aunque también es cierto que muchas marcas han ido democratizando estos accesos a dispositivos de gama media.

Si usted quiere verificar si su teléfono es compatible, o no, con 5G, debe seguir los siguientes pasos:

En Android

Ajustes > Redes Móviles > y Modo de red preferido

Allí aparecerán las redes con las que es compatible su teléfono (2G, 3G, 4G o 5G)

Tenga en cuenta que esta ruta, para ver la compatibilidad, puede cambiar dependiendo de la capa de personalización de cada dispositivo.

En iOS

Ajustes > Celular > Datos celulares > Datos y Voz

Allí aparecerán las redes con las que es compatible su teléfono que, para el caso de los últimos iPhone es 3G, 4G y 5G.

Ahora, si usted no tiene un celular compatible con 5G para el momento en que inicie su despliegue, no se preocupe. Esto no significará una afectación en su experiencia y tampoco tendría por qué sentirse presionado a comprar otro teléfono solo porque el suyo no se conecta a esa red.

La diferencia es que los que sí son compatibles podrán disfrutar de sus beneficios, pero de ahí en adelante su teléfono seguirá funcionando tal y como lo hace hasta ahora.

