Después de ocho años como directora, Christine Lagarde se despide del FMI

Christine Lagarde informó este jueves, 12 de septiembre, que dejaba la dirección del Fondo Monetario Internacional (FMI) tras ocho años en el cargo. Su partida del organismo era previsible luego de que fuera nominada a mediados de este año, por los gobiernos europeos, para ser la presidenta del Banco Central Europeo (BCE).

De hecho, cuando se supo de la nominación de Lagarde al BCE ella se apartó temporalmente de su posición como directora del FMI. En ese momento, la sucedió el estadounidense David Lipton.

En ese etonces Legarde dijo: "me honra haber sido nominada a la presidencia del Banco Central Europeo (…) a la luz de eso y en consulta con el Comité de Ética de la Junta Directiva del FMI, he decidido apartarme temporalmente de mis responsabilidades como Directora Gerente del FMI durante el período de nominación", añadió.

Hoy ya es un hecho que Lagarde será la nueva dirgente del BCE. Por ello, anunció su salida definitiva del FMI en un trino en el que se lee lo siguiente:

Hoy es mi último día como directora gerente del Fondo Monetario Internacional, una institución con cerebro, dinero y corazón. Durante los pasados ocho años fortalecimos el compromiso del Fondo para servir sus países miembros. Esta fue una experiencia que atesoraré por siempre.

