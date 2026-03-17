Deudores de la DIAN podrán pagar mucho menos, pero por tiempo limitado

Esta estrategia se implementa en el marco de la emergencia económica, en la que el Gobierno apuesta a aumentar sus ingresos para atender las necesidades de las comunidades afectadas por la ola invernal. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

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Con la intención de fomentar que los morosos con la DIAN se pongan al día, el Gobierno publicó el Decreto 0240 del 12 de marzo de 2026. Mediante este se establecen mecanismos extraordinarios que le permiten a los contribuyentes acceder a beneficios en sanciones e intereses.

Esta estrategia se implementa en el marco de la emergencia económica, en la que el Gobierno apuesta a aumentar sus ingresos para atender las necesidades de las comunidades afectadas por la ola invernal.

Estos alivios benefician a los contribuyente que, con corte al 31 de diciembre, tuvieran deudas tributarias, aduaneras y cambiarias, sobre las cuales se podría aplicar una tasa especial de intereses en mora del 4,5 %, así como pagar solo el 15 % de las sanciones, siempre y cuando estas deudas no sea inferiores a las 10 UVT, es decir, los COP 524.0000.

La condición es que los morosos paguen el 100 % del valor del capital de la deuda, antes del 30 de abril.

“El Decreto también establece un beneficio para quienes no hayan presentado declaraciones, es decir, que son omisos, o para aquellos que necesiten corregirlas, pagando sólo el 15% de la sanción correspondiente, sin necesidad de liquidar intereses de mora”, detalló la DIAN.

Desde la DIAN se hace una invitación para que los contribuyentes con este tipo de pagos pendientes aprovechen las condiciones especiales que se les está brindando.

“Esta es una oportunidad excepcional para normalizar su situación fiscal con menores costos y contribuir al financiamiento de las acciones que adelanta el Estado para atender la emergencia”, concluyó.

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