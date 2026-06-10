Día del Padre y Mundial: la dupla que moverá el consumo en junio

Uno de cada tres colombianos considera que las camisetas y accesorios de las selecciones serán los productos más demandados. Foto: Getty Images via AFP - TIM WARNER

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El Día del Padre se celebrará este año el 14 de junio, para entonces ya se habrán jugado 8 partidos y, ese día, se jugarán otros cuatro. Según lo informado por el más reciente informe de Fenalco, esta dupla moverá el consumo en establecimientos comerciales.

Sus mediciones apuntan a que el 93 % de los colombianos asegura que celebrará el Día del Padre, mientras que el 77 % considera que el fútbol sí influirá en la forma en cómo será celebrado.

A esto se suma que uno de cada tres colombianos considera que las camisetas y accesorios de las selecciones serán los productos más demandados, así como los televisores, las picadas, los snacks, las bebidas e incluso el tradicional álbum Panini.

“El fútbol tiene la capacidad de movilizar emociones, reunir familias y dinamizar el consumo. Este año vemos cómo el Mundial se suma al Día del Padre para generar una oportunidad importante para sectores como confecciones, tecnología, restaurantes, supermercados, tiendas de barrio y establecimientos de entretenimiento. El comercio espera una temporada de alto movimiento impulsada por esta combinación de celebración familiar y pasión futbolera”, explicó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

¿Qué le regalarán a papá?

Los encuestados dicen que las invitaciones a comer fuera de caza es lo que lidera las intenciones de regalo, con una participación del 27 %. Le siguen ropa y calzado, con el 23 %.

“Sin embargo, la gran sorpresa de este año es la irrupción de las camisetas y accesorios de las selecciones del mundial, que ya representan el 11% de las preferencias y se consolidan como la tercera opción de regalo para papá”, detalla Fenalco.

La encuesta también reveló que el 60 % considera que a papá le gustaría pasar el día en familia; el 16% que prefiere quedarse en casa disfrutando películas o partidos de fútbol; y el 7% que le gustaría salir de paseo.

¿Cuánto gastarán en papá?

El estudio de Fenalco encontró que el 11 % de los encuestados gastará menos del COP 100.000 en esta celebración; el 35 % entre COP 100.000 y COP 200.000; el 30%, entre COP 200.000 y COP 300.000; y el 24%, más de COP300.000.

“La proporción de personas que destinarán más de COP 200.000 al regalo prácticamente se duplicó frente al año anterior, al pasar del 29% en 2025 al 54% en 2026, reflejando una mayor disposición de gasto para esta fecha especial”, resalta Fenalco.

Para Cabal es claro que el Mundial se ha convertido en un dinamizador del consumo, por lo que los comercios tienen el desafío de saber armonizar ambas celebraciones para sacar el máximo provecho.

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