DIAN abrió nueva subasta de joyas, vehículos y maquinaria: así puede participar

Esta semana, la DIAN pondrá en marcha una nueva subasta virtual de bienes decomisados. Entre este martes y el jueves, los ciudadanos podrán conectarse a la plataforma El Martillo, del Banco Popular, y participar en las pujas en línea.

La subasta incluirá una lista variada de bienes que han sido aprehendidos, decomisados o declarados en abandono durante operaciones de control aduanero de la DIAN.

¿Qué se subastará?

En esta ocasión, estarán disponibles joyas, metales preciosos, relojes, vehículos, motocicletas y maquinaria industrial. Todos estos elementos pueden consultarse en detalle en el catálogo publicado en la plataforma ‘El Martillo’ del Banco Popular, donde se especifican el precio base, el número de lote, la ubicación y las condiciones de cada artículo.

Antes de presentar una oferta, la DIAN recomienda revisar con cuidado las fotografías y, si el bien lo permite, asistir a las exhibiciones presenciales para verificar su estado, pues los productos se venden en el estado en que fueron encontrados.

¿Cómo participar en la subasta?

Para hacer parte del proceso, los ciudadanos deben ingresar a www.elmartillo.com.co, registrarse en la plataforma con su usuario y contraseña y dirigirse a la sección de subastas virtuales.

La recepción de ofertas estará habilitada desde las 8:00 a.m. de este martes 25 de noviembre hasta las 2:30 p.m. del jueves 27 de noviembre.

El sistema solicitará constituir un depósito virtual mediante un pago por PSE, el cual servirá como respaldo para las pujas. Una vez confirmado el depósito, los participantes podrán elegir el lote de su interés y hacer sus ofertas. La plataforma indicará si el usuario va “ganando” o “perdiendo” y mostrará un contador regresivo para cada lote.

Al cierre de la subasta, el sistema enviará el acta de adjudicación al ganador, quien deberá pagar el saldo restante dentro de los cuatro días hábiles siguientes, ya sea por pago virtual o consignación bancaria en oficinas del Banco Popular.

Si un participante no resulta ganador de la subasta, el valor del depósito será devuelto automáticamente a la misma cuenta desde la que se realizó el pago.

Finalmente, la DIAN recordó que ningún funcionario de la entidad ni del Banco Popular está autorizado para solicitar dinero adicional, por lo que recomienda estar alerta ante cualquier intento de fraude.

