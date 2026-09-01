DIAN amplía plazo para trámites en Manizales tras las afectaciones del terremoto

La medida busca proteger el derecho al debido proceso, así como la seguridad de sus usuarios y funcionarios.

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) incluyó a Manizales en la prórroga de trámites otorgados a las ciudades con oficinas de la entidad afectadas por el terremoto.

Mediante la Resolución 012660 de 2026 se extendió el plazo, hasta el 11 de septiembre, para que los contribuyentes puedan realizar sus trámites con la entidad. En consecuencia, los términos administrativos se reanudarán el 14 de septiembre de 2026.

“Durante este período, no correrán los plazos relacionados con trámites, requerimientos, respuestas a actuaciones administrativas o presentación de solicitudes o recursos ante la DIAN”, explicó la dirección.

La medida, que inicialmente cobijó a Pereira, Buenaventura y Tuluá, se adoptó tras una reunión de seguimiento liderada por el director general Andrés Felipe Velásquez, en la que el director seccional de esa jurisdicción manifestó que las afectaciones humanitarias, de infraestructura física y recursos tecnológicos de la DIAN en esa ciudad, comprometen la continuidad, disponibilidad y accesibilidad a los servicios.

Con esto se busca garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y a la seguridad de los servidores públicos, contratistas y usuarios.

“La decisión no modifica los vencimientos establecidos por la ley para el cumplimiento de obligaciones tributarias ni la presentación de declaraciones o el pago de impuestos, salvo disposiciones especiales contrarias”, resaltó la DIAN.

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