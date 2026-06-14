DIAN anuncia nueva subasta de carros y motos desde COP 1 millón: paso a paso para participar

Todo se subasta bajo la modalidad de “cuerpo cierto”, es decir, en el estado exacto en que fue encontrado. Imagen de referencia. Foto: El Espectador

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tiene abierta una nueva ronda de subastas virtuales en la que colombianos y empresas pueden adquirir vehículos, motocicletas, joyería y otros bienes que el Estado recibió tras procesos de decomiso, aprehensión o abandono. Los precios de entrada arrancan desde COP 1 millón, aunque hay lotes que llegan a los COP 100 millones según el tipo de bien y su estado.

El catálogo de esta edición, que abrió el pasado 5 de junio, supera los veinte lotes repartidos entre Bogotá, Cali, Buenaventura, Funza, Yumbo y Manizales. Hay camperos, busetas de servicio público, motos, cuatrimotos, minimotos y lotes de joyería en oro y plata con piedras preciosas y sintéticas.

Todo se vende bajo la modalidad de “cuerpo cierto”, es decir, en el estado exacto en que fue encontrado. Por eso la DIAN recomienda revisar con cuidado las fichas técnicas de cada lote y, si es posible, acercarse a la exhibición presencial antes de hacer cualquier oferta.

El proceso corre por cuenta de la plataforma El Martillo del Banco Popular, en elmartillo.com.co. Es el único canal oficial habilitado.

Paso a paso para participar

Lo primero es tener el RUT vigente y una cuenta bancaria habilitada para pagos por PSE. Sin eso no hay forma de entrar a la puja.

Después, el proceso es este:

Registrarse en elmartillo.com.co con los datos básicos de contacto. La plataforma valida el registro con preguntas de seguridad. Quienes ya tengan cuenta solo ingresan con usuario y contraseña.

Con la cuenta activa, revisar el catálogo e identificar los lotes de interés. Ahí aparece toda la información relevante: ubicación del bien, número de lote, precio base, especificaciones y condiciones de compra. También se puede saber si el artículo está en exhibición y en qué ciudad.

El día de la subasta hay que volver a la plataforma y dar clic en “Sala de subastas virtuales”. Desde allí se hace el depósito previo mediante PSE, en el menú “Mi Cuenta - Constituye tu depósito”. Por lo general ese depósito equivale al 40% del valor base del lote elegido.

Ya dentro de la sala, se selecciona el lote y se lanza la oferta. El sistema muestra el margen mínimo de mejora e indica en tiempo real si la propuesta está “Ganando” o “Perdiendo”. Cada lote tiene un cronómetro con el tiempo que le queda, así que vale la pena estar pendiente hasta el cierre.

Cuando termina la puja, el sistema determina al ganador y le envía un acta de adjudicación por correo. Esa persona tiene cuatro días hábiles para depositar el saldo restante, por pago virtual o consignación en cualquier oficina del Banco Popular. Si no gana, el depósito regresa automáticamente a la cuenta de origen.

Cuidado con las estafas

La DIAN ha insistido en que ningún funcionario de la entidad, del Banco Popular ni de terceros tiene autorización para pedir dinero por fuera de los canales oficiales. Los remates no se gestionan por redes sociales, WhatsApp, mapas digitales ni intermediarios. Una oferta que llegue por esas vías es, con alta probabilidad, un fraude.

Para verificar la autenticidad de cualquier proceso, la entidad recomienda confirmar que los correos provengan del dominio “@dian.gov.co” y revisar directamente el portal institucional en dian.gov.co, sección “Ventas, Remates y Donaciones”.

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