Publicidad

Home

Economía

DIAN aprehende millonario cargamento de cigarrillos en Nariño

La mercancía tendría como destino su traslado fuera del país, para su posterior distribución y comercialización.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
25 de agosto de 2026 - 11:15 p. m.
La aprehensión se produjo durante una operación de control adelantada en la zona fronteriza del sur del país.
La aprehensión se produjo durante una operación de control adelantada en la zona fronteriza del sur del país.
Foto: Cortesía DIAN
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que, en Nariño, se logró la aprehensión de un millonario cargamento de cigarrillos.

Se encontraron 826.810 cajetillas de cigarrillos que no contaban con la documentación aduanera requerida para acreditar su ingreso al territorio nacional. Esta mercancía fue avaluada en más de COP 6.622 millones.

La aprehensión se produjo durante una operación de control adelantada en la zona fronteriza del sur del país. Según las indagaciones preliminares, Colombia sería únicamente un territorio de tránsito para la mercancía, que tendría como destino final su distribución y comercialización en otro país.

“La acción fue desarrollada por funcionarios de la dirección seccional de Ipiales en conjunto con uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y el Batallón Especial Energético y Vial N.° 20 ‘Gr. Gabriel París Gordillo’, en el marco de las estrategias orientadas a prevenir y combatir el ingreso y la comercialización irregular de mercancías en zona de frontera”, detalló la DIAN.

En el procedimiento también se capturó en flagrancia a una persona, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. También se inmovilizaron dos vehículos de carga pesada que, presuntamente, estaban siendo utilizados para el transporte de la mercancía.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias económicas

Economía

DIAN

Contrabando

Comercialización

Cigarrillos

Breaking

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.