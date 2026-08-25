DIAN aprehende millonario cargamento de cigarrillos en Nariño

La aprehensión se produjo durante una operación de control adelantada en la zona fronteriza del sur del país. Foto: Cortesía DIAN

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que, en Nariño, se logró la aprehensión de un millonario cargamento de cigarrillos.

Se encontraron 826.810 cajetillas de cigarrillos que no contaban con la documentación aduanera requerida para acreditar su ingreso al territorio nacional. Esta mercancía fue avaluada en más de COP 6.622 millones.

La aprehensión se produjo durante una operación de control adelantada en la zona fronteriza del sur del país. Según las indagaciones preliminares, Colombia sería únicamente un territorio de tránsito para la mercancía, que tendría como destino final su distribución y comercialización en otro país.

“La acción fue desarrollada por funcionarios de la dirección seccional de Ipiales en conjunto con uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y el Batallón Especial Energético y Vial N.° 20 ‘Gr. Gabriel París Gordillo’, en el marco de las estrategias orientadas a prevenir y combatir el ingreso y la comercialización irregular de mercancías en zona de frontera”, detalló la DIAN.

En el procedimiento también se capturó en flagrancia a una persona, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. También se inmovilizaron dos vehículos de carga pesada que, presuntamente, estaban siendo utilizados para el transporte de la mercancía.

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