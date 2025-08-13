DIAN bloquea el tránsito internacional de cigarrillos para frenar contrabando

La DIAN estima que entre 2021 y 2023 el país dejó de recibir $94.874 por concepto de tributos aduaneros relacionados a estos productos. Foto: Pexels

Este miércoles, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) prohibió vía resolución, el tránsito aduanero internacional de cigarrillos.

Con esta medida se busca combatir el contrabando de este tipo de mercancías, así como fortalecer el control y seguridad en las fronteras.

“Sin importar su país de origen, a los cigarrillos que arriben al territorio aduanero nacional y que no tengan como destino final Colombia no se les podrá autorizar un tránsito aduanero internacional hasta su país de destino”, detalló la DIAN.

Esto no afecta el normal comercio de estos productos en el país, pues los que sean legalmente importados a Colombia como país de destino, mantendrán su ingreso y nacionalización correspondientes.

El impacto del contrabando de cigarrillos es significativo. La DIAN estima que entre 2021 y 2023 el país dejó de recibir $94.874 por concepto de tributos aduaneros relacionados a estos productos.

“Entre 2021 y el primer semestre de 2025 hemos instaurado 133 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por delitos asociados a la cadena del contrabando de cigarrillos y tabaco por un valor que supera los $71.200 millones; el golpe que el contrabando le genera a la economía y al desarrollo de Colombia es gigante, por eso nuestra lucha contra ese delito es frontal y sin tregua”, dijo Luis Eduardo Llinás, director general (e) de la DIAN.

La mencionada resolución permite importar bajo la modalidad de entrega urgente: bienes, materiales, insumos, partes, repuestos y demás material que se requieran para la prestación de los servicios de transporte aéreo y marítimo, así como para la prestación del servicio público de energía eléctrica.

“Estas son medidas de facilitación que se adoptan para garantizar el ejercicio de la operación logística y la respuesta oportuna a situaciones de emergencia. Ante los notorios efectos del cambio climático, se hace necesario tomar esta medida para dar respuesta oportuna a situaciones de emergencia y así evitar fallas en sectores críticos como los servicios de salud, interrupciones en servicios esenciales como el acueducto, afectaciones en el transporte público y privado e interrupciones en las redes de comunicación (telefonía e internet), entre otros temas”, concluyó la Llinás.

