DIAN entrega mercancía decomisada para atender emergencias de la ola invernal

Los estragos causados por las fuertes y constantes lluvias han demandado recursos económicos para atender a las poblaciones más afectadas. Esta situación llevó al Gobierno a decretar una nueva emergencia económica, con la que se buscará recaudar COP 8 billones.

Recientemente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que está gestionando la donación de mercancías aprehendidas para atender las necesidades de las poblaciones más afectadas.

En el marco de esta emergencia, la DIAN ha entregado mercancías valoradas en COP 544 millones al municipio de Montería, tras la solicitud que hizo la alcaldía del mencionado territorio.

La entidad también ha realizado ofrecimientos de mercancías ADA (aprehendidas, decomisadas o abandonadas) a la Gobernación de Córdoba, por más de COP 1.051 millones para atender a la población damnificada.

También se harán entregas a la Defensa Civil Colombiana y al Ministerio de Defensa Nacional. En este caso, las mercancías superan los COP 3.500 millones,

La DIAN precisó que la entrega de estas mercancías se realiza de forma exclusiva mediante solicitudes formales radicadas por entes territoriales, ya sean del orden municipal, distrital o departamental, así como por organismos públicos habilitados, conforme a la normatividad vigente.

Tenga en cuenta que la DIAN recibe ni gestiona solicitudes de donaciones que provengan de congresistas, partidos políticos, particulares o personas naturales, ya que, según la normativa, estos no están facultados para intervenir en los procesos de disposición de bienes administrados por la dirección.

Según lo que reporta el Gobierno, las familias afectadas se cuentan en 69.235, las cuales representan a más de 252.000 personas. También dejan 10 fallecidos y tres heridos.

Las precipitaciones también han causado daños en 19.798 hectáreas productivas, 11.955 viviendas averiadas, 4.158 viviendas destruidas, 111 vías, 19 puentes peatonales, 39 puentes vehiculares, 38 acueductos, 4 alcantarillados, 91 centros educativos, 23 centros de salud y 18 centros comunitarios.

También se han registrado afectaciones en 5.230 animales de producción, 312 animales de compañía y 54 animales silvestres.

La situación que se ha derivado de la ola invernal ha afectado especialmente a los siguientes territorios:

Córdoba: 21 eventos, 169.445 personas y 48.356 familias afectadas, con 3.618 viviendas averiadas, 4.072 destruidas, 81 vías, 14 puentes peatonales, 36 vehiculares, 33 acueductos y 49 centros educativos. Se reportaron además 5.222 animales de producción, 312 de compañía y 54 silvestres, junto con 5 fallecidos y 3 heridos.

Antioquia: 18 eventos, 35.596 personas y 8.809 familias afectadas, con 206 viviendas averiadas, 25 destruidas, 21 vías, 5 puentes peatonales, 2 vehiculares, 2 acueductos y 40 centros educativos. Se reportaron 8 animales de producción afectados.

La Guajira: 9 eventos, 31.074 personas y 6.295 familias afectadas, con 6.267 viviendas averiadas, 32 destruidas, 4 vías, 2 acueductos, 2 alcantarillados y 2 centros educativos. Se reportó 1 fallecido.

Sucre: 6 eventos, 5.875 personas y 1.482 familias afectadas, con 1.482 viviendas averiadas y 1 vía.

Chocó: 4 eventos, 8.341 personas y 3.393 familias afectadas, con 14 viviendas destruidas, 1 vía y 1 puente vehicular.

Bolívar: 3 eventos, 1.874 personas y 823 familias afectadas, con 350 viviendas averiadas y 1 centro de salud.

Cesar: 3 eventos, 70 familias afectadas, con 1 vía

Magdalena: 1 evento, 28 personas y 7 familias afectadas, con 32 viviendas averiadas, 15 destruidas, 2 vías y 4 heridos.

