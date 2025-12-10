DIAN ofrece última ventana del año para que contribuyentes morosos se pongan al día

Más de 57.000 morosos podrían ponerse al día.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) señaló que, antes de que finalice el año, dará una última oportunidad para que los deudores morosos se pongan al día.

Este 11 de diciembre se realizará la última Feria Nacional de Servicios ‘Pagar sí paga’ en 2025. Con esta se busca que los 57.305 ciudadanos que presentan obligaciones en mora con la DIAN puedan acceder a soluciones que les permita normalizar su situación tributaria antes de que estos procesos terminen en embargos y remates.

“Este grupo de morosos le deben a la DIAN COP 5,7 billones por impuestos como IVA, retención en la fuente, impuesto al consumo, renta, entre otros. Si bien la entidad priorizó obligaciones con mora inferior a 360 días, también hay oportunidad para quienes superan este rango”, señaló la dirección.

Quienes asistan a esta feria recibirán información sobre su estado de cuenta, las opciones de pago que tienen disponibles, corrección en inconsistencias y demás servicios relacionados al proceso de cobro y cumplimiento tributario.

La DIAN decidió hacer una última feria antes que finalice el año por la amplia acogida que tuvo esta jornada el pasado 26 de noviembre, cuando más de 8.500 ciudadanos acudieron para resolver su estado de mora, encontrando claridad, acompañamiento y soluciones para su situación.

“La feria se desarrollará en Bogotá, en la Escuela de Impuestos y Aduanas (Avenida El Dorado #75-60) y en la Dirección Seccional de Impuestos (Carrera 6 # 15 – 32), de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En el resto del país, la jornada tendrá lugar en las 34 direcciones seccionales de Impuestos con competencia para el cobro, que se relacionan a continuación”, informó la DIAN.

Estas son las direcciones a las que podrá acudir:

Arauca: Carrera 20 calle 31 esquina

Armenia: Carrera 14 n.° 20 A - 22

Barrancabermeja: Calle 49 n.° 9 - 09, Edificio Luisa

Barranquilla: Calle 77 n.° 59 - 35, Centro Empresarial Las Américas 3, piso 21

Bogotá: Avenida 26 n.° 75-60, Escuela DIAN

Bogotá: Carrera 6 n.° 15 - 32, piso 2

Bucaramanga: Calle 36 n.° 14 - 03

Buenaventura: Calle 3 n.° 2A - 18

Cali: Calle 11 n.° 3-18, piso 1

Cartagena: Calle 28 3a. Avenida n.° 25 - 04, Barrio Manga

Cúcuta: Calle 8A n.° 3 - 50, Edificio Santander, Palacio Nacional, piso 1

Florencia: Carrera 11 n.° 13 - 39, piso 1, Barrio Centro

Girardot: Calle 16 n.° 10 - 51, barrio Centro, Edificio DIAN

Ibagué: Carrera 3 n.° 9 - 01, piso 1

Leticia: Carrera 11 n.° 8 - 25

Manizales: Carrera 23 n.° 74 - 35, sector Milán

Medellín: Carrera 52 n.° 42 - 43, Edificio La Alpujarra

Montería: Carrera 2 n.° 33 - 40, Palacio Nacional

Neiva: Calle 7 n.° 6 - 36, Edificio Nacional

Palmira: Calle 32 n.° 29 - 08

Pasto: Calle 17 n.° 24 - 35

Pereira: Calle 14 Bis n.° 5 - 29, Edificio Pinares Plaza

Popayán: Carrera 9 n.° 6 - 36, Edificio Portal El Molino

Puerto Asís: Calle 13 n.° 34-39, barrio Kennedy

Quibdó: Carrera 1 n.° 22 - 126

Riohacha: Calle 2 n.° 6 - 48

San Andrés: Avenida Newball Muelle Marítimo

Santa Marta: Carrera 5 n.° 17 - 04

Sincelejo: Calle 23 n.° 18 - 77

Sogamoso: Carrera 11 n.° 09 - 181

Tuluá: Carrera 26 n.° 27 - 82

Tunja: Carrera 9 n.° 19 - 80

Valledupar: Calle 12 n.° 9 - 44, Edificio Caja Agraria, piso 1

Villavicencio: Calle 40 n.° 33 A - 27-29, Edificio Oriana, Centro

Yopal: Carrera 20 n.° 7 - 28

