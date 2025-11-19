DIAN y Fiscalía citan a morosos que podrían ir a cárcel por impuestos retenidos

Los morosos podrán acudir a las citas para ponerse al día con sus obligaciones.

Se le acaba el tiempo a los morosos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía General de la Nación adelantan una jornada con la que se busca avanzar en la culminación de procesos penales abiertos, los cuales corresponden a 22.375 recaudadores.

Estos, según lo explicado por la DIAN, retuvieron valores por impuestos como el IVA, Retención en la Fuente e Impuesto al Consumo, pero no trasladaron esos dineros a la nación.

6.000 de los mencionados contribuyentes serán citados en las sedes de la Fiscalía. Al mismo tiempo, se citarán en sedes de la DIAN a otros 16.375 cuya cartera asciende a los COP 1,2 billones.

“El origen de esos dineros corresponde a impuestos que fueron retenidos o cobrados a los ciudadanos, pero no entregados al Estado. Todos ellos tendrán la oportunidad de pagar la totalidad de la deuda, formalizar acuerdos, aplicar recursos embargados y regularizar su situación antes de que los procesos penales escalen”, afirmó Carlos Emilio Betancourt Galeano, director general (e) de la DIAN.”

La autoridad tributaria precisó que para quienes presenten mora con el Estado, la única vía que existe es realizar el pago total de la obligación tributaria. De esa manera podrán evitar que su caso escale hasta la etapa que prevé el artículo 402 del Código Penal, en el que se establece una pena de prisión de 48 a 108 meses y una multa equivalente al doble de los valores no consignados.

Los involucrados podrán acercarse a las sedes de la DIAN y la Fiscalía para recibir orientación, realizar pagos totales, aplicar el dinero embargado para descontarlo del valor pendiente y, en los términos que establece la ley, detener el avance de los procesos penales mediante la cancelación total de la obligación en mora.

“El pago no es solo una obligación tributaria; es un acto de respeto frente a los ciudadanos que sí cumplieron. Estos recursos no pertenecían a los morosos, eran impuestos pagados por los ciudadanos y nuestra responsabilidad es recuperarlos”, concluyó el director Betancourt.

Los que no cumplan con la citación enfrentarán embargos, inclusión en el boletín de deudores morosos del Estado y el escalamiento del proceso penal hacia sus fases judiciales.

