Directores de Toys ‘R’ Us se enfrentan a nuevos reclamos de fraude por bancarrota

La empresa se declaró en bancarrota en 2018. Foto: Lam Yik

Los miembros de la junta y los propietarios de Toys “R” Us enfrentan nuevas acusaciones de fraude e incumplimiento del deber por la quiebra de la compañía en 2017.

Los acreedores afirman en un litigio en curso que siete directores de la compañía ahora dijeron que sabían que no deberían haber aprobado bonos ejecutivos y préstamos onerosos por bancarrota al comienzo del caso que puso al minorista en la vía rápida hacia una liquidación repentina seis meses después.

La deuda adicional sirvió para mantener a Toys “R” Us en el negocio durante su reestructuración, pero le costó más de $ 500 millones en tarifas e intereses y vino con términos o convenios estrictos, según muestran los documentos judiciales. Los costos fueron asumidos por los acreedores comerciales y los empleados que continuaron trabajando con la empresa con la promesa de un cambio exitoso, pero no se les pagó cuando no pudo cumplir con los términos de la deuda y cerró.

Mientras tanto, los propietarios y directores que firmaron el financiamiento desafortunado recibieron bonos inmediatos de hasta $2.8 millones como parte del plan, según los documentos. Los acreedores alegan que la autorización de esos bonos violó la ley penal federal.

Afirmaciones “sin fundamento”

Un abogado que representa a los exejecutivos y directores de la compañía calificó anteriormente la demanda de los acreedores como “infundada” y dijo que el grupo se defendería “enérgicamente”. Los abogados de los acusados no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los últimos documentos.

El colapso de Toys “R” Us implicó una declaración de bancarrota poco anticipada en 2017 que desencadenó un esfuerzo de meses para reestructurar la compañía en un tribunal de bancarrotas antes de que finalmente se liquidara a principios del próximo año. La compañía había luchado durante una década con una carga de deuda aplastante de su compra apalancada de 2005 por parte de Bain Capital, KKR & Co. y Vornado Realty Trust.

Los directores revelaron en las declaraciones previas al juicio que sabían que la empresa no podía cumplir con los términos de su deuda por quiebra antes de que aprobaran, según documentos presentados por Tru Creditor Litigation Trust, un grupo de acreedores. Los pronósticos financieros que los directores describen revisaron en agosto de 2017, antes de que comenzara la quiebra, mostraron que la empresa incumpliría un convenio de liquidez en enero de 2018.

El incumplimiento de ese convenio por parte de la compañía marcó el comienzo de un giro para abandonar el esfuerzo de reestructuración y reducir las operaciones.

Sabiendo que el cambio no era factible, los propietarios y directores de la empresa deberían haber ordenado que comenzara la liquidación en agosto de 2017 para preservar la capacidad de Toys “R” Us de pagar a sus empleados y acreedores en su totalidad, dicen los acreedores.

“Esto no fue simplemente un mal juicio”, dijeron los abogados del fideicomiso en los documentos. Más bien, “los demandados tomaron el camino que favorecía sus intereses personales en detrimento de la empresa”.