Diseñador colombiano fue premiado en Fashion Trust Arabia 2021

Se trata de Nicolás Rivero, director creativo de A New Cross, una marca que combina el mundo artesanal, con elementos manuales y étnicos, con una estética minimalista y global.

Nicolás Rivero ganó el concurso Fashion Trust Arabia 2021 este 3 de noviembre en Doha, Qatar. El diseñador estaba representando a Colombia como país invitado en esta edición, ahora recibirá acompañamiento para potencializar su marca en esa región, asesoría por parte de expertos e incentivos económicos para invertir en su negocio.

La propuesta de la marca se llamó “Todo lo que no tejí”, la idea era contar, a través de las prendas, historias de los artesanos destacando el juego de texturas.

“Estoy absolutamente conmovido. Para mí recibir este premio es un gran orgullo el cual le quiero dedicar a todas las manos artesanas que estuvieron involucradas en la fabricación de la colección que trajimos a Qatar desde Colombia; viajó muchísimas horas para sorprender, para poner a pensar a muchas personas, para reflexionar alrededor del rol del tejido en nuestra sociedad”, aseguró Rivero, director creativo de la marca.

Agregó que espera que este sea el primer paso para incentivar a nuevas generaciones de artesanos a seguir con la tradición, “a seguir hilando historias y a poder reparar socialmente nuestro tejido”.

Por su parte, Carlos Eduardo Botero Hoyos, presidente ejecutivo de Inexmoda, aseguró que los diseñadores colombianos dejaron en alto el nombre del país durante los premios y le mostraron al mundo de la moda el enorme potencial de los mercados internacionales.

“Haber llegado hasta aquí es un importante logro para todos los finalistas, quienes gracias a esta plataforma vivieron una experiencia única para sus carreras profesionales donde pusieron a prueba sus propuestas y fueron vistos por figuras importantísimas del mundo de la moda. Al ganador Nicolás Rivero, felicitaciones, su autenticidad nos representará de gran manera en este mercado y en el proceso que continúa con Fashion Trust Arabia”, dijo Botero.

La elección de los ganadores estuvo a cargo de un reconocido jurado internacional conformado por 23 personas, incluido Haider Ackermann, diseñador de moda prêt-à-porter, nacido en Colombia; Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino; Virgil Abloh, director creativo de la colección para hombres de Louis Vuitton y director ejecutivo de Off-White y Francesca Amfitheatrof, primera mujer en ser directora de Diseño en Tiffany & Co.

Inexmoda aseguró que a la marca A New Cross la diferencia la sinergia entre un mundo artesanal, con elementos manuales y étnicos, contrastados con una estética minimalista y global: “Una marca que promueve la cocreación a partir de trabajos realizados directamente con artesanos colombianos”.

“Lo que más me emociona es sentir a todo el equipo completamente fascinado y comprometido. Yo siempre he entendido a A New Cross como un engranaje y yo soy un piñón de este. Trajimos hasta Doha historias y memoria, así que este premio nos llevará a abrir nuevas puertas, a generar nuevas oportunidades comerciales, a inspirar a otros artesanos, a consolidar algo más grande porque empezamos dos personas y ya somos diez”, afirmó el creador.

Rivero mostró al jurado historias conectadas con la seda de Popayán, con la que bordaron las siluetas holgadas y elevadas; las partes de las prendas con calados contaron con extracción de fibras del lino pensadas para contar la historia alrededor del desplazamiento forzado en Colombia.

Otro de los detalles destacados fue la cerámica de La Chamba que buscaban contar historias del barro negro del Río Magdalena. “Materiales como el fique entraron a jugar de una manera muy armónica con las alpacas andinas que se integraron a la fibra de plátano, la seda y la lana virgen. Y por último las molas, una técnica implementada por la marca para generar topografías que hacen parte del imaginario colombiano”,señaló Inexmoda.

Este reconocimiento es parte de una iniciativa liderada por la familia real de Qatar, en alianza con Inexmoda y ProColombia, para promover el diseño colombiano en la región y abrir nuevos mercados para la moda del país.

