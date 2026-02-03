Disney nombra a Josh D’Amaro nuevo CEO en reemplazo de Bob Iger

Disney anunció que Josh D’Amaro, actual jefe de la división Experiences, será el nuevo CEO a partir del 18 de marzo, sucediendo a Bob Iger tras una búsqueda de tres años. El veterano de 28 años en la compañía fue elegido entre varios candidatos internos. Foto: AFP - PATRICK T. FALLON

Walt Disney Co. informó que Josh D’Amaro sucederá a Bob Iger como director ejecutivo del gigante del entretenimiento, poniendo fin a una búsqueda de tres años para reemplazar a su histórico líder.

D’Amaro, un veterano de Disney con 28 años en la compañía, asumirá el cargo a partir del 18 de marzo, informó el grupo con sede en Burbank, California, en un comunicado difundido el martes.

El director de la división Experiences de Disney, con diferencia la mayor fuente de utilidades de la empresa, D’Amaro, de 54 años, fue elegido entre varios candidatos internos que estaban en línea para suceder a Iger. Entre ellos figuraban Dana Walden, copresidenta de entretenimiento y responsable de televisión; Alan Bergman, también copresidente de entretenimiento y jefe de cine; y Jimmy Pitaro, presidente de ESPN.

Walden fue nombrada en un nuevo cargo como presidenta y directora creativa de Disney. Reportará directamente a D’Amaro, quien también fue designado miembro del directorio.

Según la compañía, Iger ha estado asesorando personalmente a los posibles sucesores, en un intento del directorio por asegurar que la sucesión transcurra sin sobresaltos tras esfuerzos fallidos en el pasado. Permanecerá en el directorio y actuará como asesor senior hasta su retiro de la empresa el 31 de diciembre, indicó Disney.

“Josh D’Amaro posee esa rara combinación de liderazgo inspirador e innovación, una mirada aguda para las oportunidades de crecimiento estratégico y una profunda pasión por la marca Disney y su gente, todo lo cual lo convierte en la persona indicada para tomar el timón como próximo CEO de Disney”, dijo el presidente del directorio de Disney, James Gorman.

Bloomberg informó anteriormente que el directorio estaba cerca de nombrar a D’Amaro como CEO.

