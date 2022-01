Diversidad, sostenibilidad y metaverso, los temas de Inspiramais 2022

Imagen de la feria Inspiramais 2022, realizada el 25 y 26 de enero en Porto Alegre, Brasil. Foto: Cortesía Inspiramais

La Asociación Brasileña de Empresas de Componentes para Cuero, Calzado y Manufacturas (Assintecal) y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil) realizaron en Porto Alegre la versión número 25 de Inspiramais, evento que muestra las innovaciones en tecnología, sostenibilidad y tendencias para aplicar en las materias primas para la moda, el cuero, el calzado y el hogar. Además, reúne a empresarios locales con compradores internacionales para hacer negocios en un momento clave, pues debido a los problemas globales de logística la industria de la moda está buscando otros mercados.

La temática del evento para mostrar las tendencias de moda y consumo que se verán en el primer semestre de 2023 fue el cuerpo. Walter Rodrigues, diseñador y experto del Núcleo de Investigación y Diseño de Inspiramais, entidad encargada de analizar, investigar y predecir las tendencias que se implementan en la industria brasileña, explicó que el cuerpo se traduce como un elemento que permite identificar el momento histórico que causó la pandemia y que se puede relacionar con aspectos sociales, económicos y culturales.

El Núcleo de Investigación y Diseño de Inspiramais trabajó en la construcción de las referencias que conforman el tema de la temporada basados en una pirámide en la que un 10 % representa la innovación y los materiales en tendencia, el 30 % el proceso de innovación, aplicación y recibimiento del mercado y el 60 % la masificación de las tendencias, es decir, lo que queda exhibido en el mercado masivo.

“La pandemia generó un cambio en la relación del cuerpo con la moda. Las personas se empezaron a preocupar más por la sostenibilidad, la comodidad y la diversidad. Con el equipo nos interesamos en entender y buscar los caminos porque en la pandemia el mundo paró así que nos preguntamos en cómo podíamos pensar la moda, que no es solo la prenda sino todo el proceso que empieza con las materias primas”, agregó el experto.

A través del contexto, los colores y materiales, los expertos de Inspiramais le explican a los diseñadores, marcas y empresas que para vender un producto deben tener un propósito y un discurso con el que la gente se sienta conectada e identificada.

Con la pandemia las personas se empezaron a interesar más por el cuerpo. “La gente se preocupó por ir al médico, revisar su salud mental, buscar ropa cómoda y pensar en el otro. Por ejemplo, con el uso del tapabocas para protegerse del virus y cuidar a los otros”, afirmó. Así las cosas, la industria comienza a crear materiales que resuelvan esas necesidades, como las prendas de protección.

Por otro lado, uno de los colores que estarán en tendencia el próximo año será el dorado, pues en Inspiramais se vio en telas, apliques, correas, suelas, entre otros. “Pensamos en la historia del cuerpo como algo sagrado, como una máquina fantástica, entonces se crea la intención de cuidarlo como tal y cubrirlo de oro, como ocurre con los santos en las iglesias europeas”.

Según Rodrigues, el interés por pensar en los cuerpos diversos también cobró importancia. “Las personas plus size, con discapacidad, los adultos, entre otros, necesitan materiales que se adapten a sus cuerpos y sentirse incluidos en la moda”.

El diseñador puso los ejemplos de las nuevas representaciones con modelos y personajes en revistas. También mencionó el corsé como una prenda que retomará protagonismo en esta época porque en las pantallas solo se ve la mitad del cuerpo y estos permiten mejorar la postura y ofrecer elegancia.

La industria debe reflexionar sobre soluciones en sus materiales y prendas con formas, texturas y elementos que respondan a las necesidades de todas las personas y no solo de un grupo. “Todos los públicos son consumidores, necesitamos crear prendas para todos esos consumidores”.

Para predecir las tendencias, que crea el grupo brasileño para su propio mercado, se eligen los colores basados en el contexto global de las marcas. “Miramos lo que ocurre en museos, en cines, en series antes de que salgan porque la gente que va a cine y ve series quiere comprar lo que usa el personaje. Nosotros les ofrecemos a los empresarios un material importante para que ellos tengan esos productos a tiempo y disponibles para el mercado masivo”.

En cuanto a la sostenibilidad, Rodrigues dijo que “las catástrofes históricas, como las guerras y ahora la pandemia, vienen con un boom de innovación. Sin embargo, lo importante será cuidar la tierra, fingir ya no va a funcionar porque si no tengo planeta no importará las industrias, las tendencias ni el consumidor”.

Como ejemplos, el diseñador puso las colecciones de marcas como Iris Van Herper y Burberry de 2022 que pusieron a la tierra como protagonista. “La tierra no necesita de nosotros. Debemos mostrar respeto por el lugar que tenemos para vivir. Podemos permanecer ambiciosos, pero con soluciones sostenibles en colecciones y ropa”, agregó.

Para el segundo semestre de 2023, el experto planteó materiales que se pueden emplear para aportar con el cuidado de la tierra como el uso de hongos. Además, habló de “simbiosis” como un término que permite explicarle a la industria que la combinación de lo antiguo y lo nuevo y lo natural con lo digital funciona.

Respecto al metaverso y el interés que han mostrado marcas de lujo por participar en él, dijo que los usuarios van a querer interactuar con otros por medio de un personaje digital. “No me preocupa el metaverso. Las marcas van a crear proyectos digitales, en redes sociales, pero eso no va a afectar a toda la industria. Los diseñadores trabajamos con cueros, ropa, tejidos, cosas verdaderas y palpables. Algunas marcas emplearán efectos digitales en las prendas físicas. Tendremos que entender que hay una industria digital, pero no impactará el mercado masivo”, puntualizó.

La edición 26 de Inspiramais, que mostrará las tendencias para el segundo semestre de 2023, se realizará el 19 y 20 de julio, en el Centro de Eventos FIERGS, en Porto Alegre.