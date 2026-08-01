Si baja el dólar, ¿todos los colombianos ganan?

Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Andrew Harrer

En lo que va del año la apreciación del peso colombiano ronda el 20 %. Si miramos los últimos 16 meses, esta cifra se acerca al 30 %.

Hay otra forma de leer esta información: en lo que llevamos de 2026, el dólar ha bajado de precio casi 20 % y al menos la mitad de esa caída se ha dado en los últimos dos meses.

Buenas noticias, ¿verdad? Celebramos porque esa suscripción digital denominada en dólares sale más barata y el gustico innecesario en Amazon acaba de rebajar su precio considerablemente. ¿Se va de viaje?: cada peso le está rindiendo más.

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