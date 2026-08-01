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Si baja el dólar, ¿todos los colombianos ganan?

El dólar ha caído casi 20 % este año en Colombia. Viajar rinde más y comprar afuera sale más barato, pero esa misma caída le está pasando factura a caficultores, floricultores y a quienes reciben remesas. En la primera entrega de Chequeo EE, revisamos qué hay detrás de esa cifra que no todos los colombianos sienten igual.

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
01 de agosto de 2026 - 10:00 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Bloomberg - Andrew Harrer

En lo que va del año la apreciación del peso colombiano ronda el 20 %. Si miramos los últimos 16 meses, esta cifra se acerca al 30 %.

Hay otra forma de leer esta información: en lo que llevamos de 2026, el dólar ha bajado de precio casi 20 % y al menos la mitad de esa caída se ha dado en los últimos dos meses.

Buenas noticias, ¿verdad? Celebramos porque esa suscripción digital denominada en dólares sale más barata y el gustico innecesario en Amazon acaba de rebajar su precio considerablemente. ¿Se va de viaje?: cada peso le está rindiendo más.

Per...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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