El dólar alcanzó niveles históricos, de $3.524. ¿Llegará a $3.600?

Redacción Economía.

Tras el cierre del mercado, el dólar en Colombia cerró en $3.524,13, superando los $3.500 registrados ayer y, a su vez, por encima del límite tocado a finales de noviembre y principios de diciembre de 2019 ($3.522).

Consulte los últimos movimientos: El dólar sube a $3.500 impulsado por coronavirus. ¿Para dónde va la divisa?

Cabe recordar que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) calculada y certificada por la Superfinanciera para la jornada de hoy (viernes 28 de febrero) es de $3.507,11. Sin embargo, en el mercado el dólar llegó a $3.547 a las 9:28 de la mañana, según el histórico de Bloomberg. De hecho, se mantuvo por encima de los $3.530 hasta las 12:28 de la tarde, cuando comenzó a caer.

Pero no es un fenómeno exclusivo de Colombia, otros países de la región como Brasil (4,48 reales), Chile (820,9 pesos chilenos) tocaron su máximo histórico por estos días y los analistas esperan que lo propio suceda hoy en nuestro país.

De acuerdo con Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, el incremento en el valor de la divisa se explica principalmente en la desaceleración económica mundial y el riesgo de recesión, que se intensificaron, a pesar de las perspectivas optimistas para 2020, tras la aparición de un nuevo tipo de coronavirus en China.

“Qué tanto suba el precio va a depender de qué siga sucediendo con el coronavirus y la economía mundial, cuya desaceleración se está profundizando. Lo peor que podría pasar es que se rompa el nivel psicológico de los $3.600, por ahora el precio resiste y puede que finalmente no pase nada y todo se calme como sucedió el año pasado”, señaló el analista.

Sin embargo, esta vez podría no haber ganadores como en otras ocasiones en las que se ha disparado la divisa. El incremento del dólar frente a otras monedas no es exclusivo de Colombia, es una tendencia mundial, por lo que no se traducirá en competitividad. Además, los exportadores probablemente no puedan sacarle provecho a la coyuntura con la contracción global del comercio que se vive en los últimos meses, “el problema es de demanda”, dijo el experto.

Según Ballén, este ciclo económico débil ha despertado interés en activos como el dólar, el oro, la renta fija y los bienes inmobiliarios por su baja correlación con el mercado de capitales. Sin embargo, una vez pase la coyuntura, cree que volverán a encontrarse interesantes las inversiones en acciones y otras alternativas hoy olvidadas.