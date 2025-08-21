No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Dos aeropuertos, dos apuestas: Ipiales y Riohacha modernizan sus terminales

Más de $180.000 millones serán invertidos por la Aerocivil y la ANI para ampliar la capacidad actual de los aeropuertos de Ipiales y Riohacha. Las obras quedarán listas en dos años.

Redacción Economía
21 de agosto de 2025 - 08:31 p. m.
Render de la fachada del aeropuerto Almirante Padilla en Riohacha.
Foto: ANI
El sur andino y el Caribe guajiro tienen algo en común: aeropuertos pequeños que quedaron rezagados frente al crecimiento de la demanda. Ahora, dos obras buscan revertir esa historia.

En Ipiales, Nariño, la Aeronáutica Civil arrancó un proyecto de modernización del aeropuerto San Luis con una inversión de más de $135.000 millones. En Riohacha, La Guajira, la ANI autorizó a la concesión Aeropuertos de Oriente una ampliación de $49.980 millones para el Almirante Padilla.

Ambos proyectos aspiran a convertir estas terminales en piezas estratégicas para la conectividad, el turismo y la integración regional. A fin de cuentas, si El Dorado es el corazón aeroportuario del país, los nodos regionales deben tener la capacidad para soportar el flujo en sus arterias aéreas.

San Luis de Ipiales

El aeropuerto que conecta al sur de Colombia con Ecuador tendrá una transformación integral en un plazo de 20 meses:

  • Nueva terminal de pasajeros de 3.600 m².
  • Torre de control de 40 metros y base de extinción de incendios (SEI).
  • Plataforma para tres Airbus A320 y 30.000 m² de urbanismo, vías y parqueaderos.

Según la Aerocivil, el proyecto fortalecerá las operaciones, dinamizará el comercio y mejorará la conectividad internacional desde el corazón de Nariño.

Almirante Padilla de Riohacha

En La Guajira, la presión por la demanda obligó a ampliar la capacidad del aeropuerto. Mientras que en 2021 se proyectaba llegar a 247.000 pasajeros en 2028, la terminal cerró 2024 con 628.000. Ahora se prepara para recibir hasta un millón al año.

Las obras incluyen:

  • Ampliación de salas de abordaje y zona de equipajes.
  • Nuevos espacios de check-in, locales comerciales y mejor climatización.
  • Una fachada renovada con elementos de la cultura Wayuu y del paisaje desértico.

La ANI detalló que las mejoras responden al crecimiento exponencial de pasajeros frente al límite de la actual capacidad aeroportuaria.

El trasfondo de ambos proyectos es un cambio en la política de infraestructura aeroportuaria en zonas que, comúnmente, quedan fuera del mapa de la conectividad nacional.

En el caso de Ipiales, la apuesta es la integración binacional, y en Riohacha el turismo sostenible con identidad propia.

Por Redacción Economía

