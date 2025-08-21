Dos aeropuertos, dos apuestas: Ipiales y Riohacha modernizan sus terminales

Render de la fachada del aeropuerto Almirante Padilla en Riohacha. Foto: ANI

El sur andino y el Caribe guajiro tienen algo en común: aeropuertos pequeños que quedaron rezagados frente al crecimiento de la demanda. Ahora, dos obras buscan revertir esa historia.

En Ipiales, Nariño, la Aeronáutica Civil arrancó un proyecto de modernización del aeropuerto San Luis con una inversión de más de $135.000 millones. En Riohacha, La Guajira, la ANI autorizó a la concesión Aeropuertos de Oriente una ampliación de $49.980 millones para el Almirante Padilla.

Ambos proyectos aspiran a convertir estas terminales en piezas estratégicas para la conectividad, el turismo y la integración regional. A fin de cuentas, si El Dorado es el corazón aeroportuario del país, los nodos regionales deben tener la capacidad para soportar el flujo en sus arterias aéreas.

San Luis de Ipiales

El aeropuerto que conecta al sur de Colombia con Ecuador tendrá una transformación integral en un plazo de 20 meses:

Nueva terminal de pasajeros de 3.600 m².

Torre de control de 40 metros y base de extinción de incendios (SEI).

Plataforma para tres Airbus A320 y 30.000 m² de urbanismo, vías y parqueaderos.

Según la Aerocivil, el proyecto fortalecerá las operaciones, dinamizará el comercio y mejorará la conectividad internacional desde el corazón de Nariño.

4/5

También será un aeropuerto para la salud 🚑🚁:

Tendrá condiciones para recibir ambulancias aéreas y helicópteros, salvando vidas y mejorando la atención en emergencias para toda la región.#ConDignidadCumplimos pic.twitter.com/orLEjOIgJb — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) August 21, 2025

Almirante Padilla de Riohacha

En La Guajira, la presión por la demanda obligó a ampliar la capacidad del aeropuerto. Mientras que en 2021 se proyectaba llegar a 247.000 pasajeros en 2028, la terminal cerró 2024 con 628.000. Ahora se prepara para recibir hasta un millón al año.

Las obras incluyen:

Ampliación de salas de abordaje y zona de equipajes.

Nuevos espacios de check-in, locales comerciales y mejor climatización.

Una fachada renovada con elementos de la cultura Wayuu y del paisaje desértico.

La ANI detalló que las mejoras responden al crecimiento exponencial de pasajeros frente al límite de la actual capacidad aeroportuaria.

Gracias a este proyecto que impulsó el #GobiernoDelCambio🇨🇴 en La Guajira, la terminal aérea 🧑‍✈️pasará de atender a 628.0001 a 1.000.000 de pasajeros nacionales e internacionales al año, contribuyendo a la estrategia de reactivación

económica del país a través del turismo. ✈️ pic.twitter.com/CAGQfMWJug — Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) August 20, 2025

El trasfondo de ambos proyectos es un cambio en la política de infraestructura aeroportuaria en zonas que, comúnmente, quedan fuera del mapa de la conectividad nacional.

En el caso de Ipiales, la apuesta es la integración binacional, y en Riohacha el turismo sostenible con identidad propia.

