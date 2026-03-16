Dos marcas tradicionales de leche ya no estarán en la mesa de los colombianos

Hasta el viernes la planta en Coga dejó de procesar la leche. En ese lugar, en este momento, solo trabajan 20 personas. Foto: Pixabay

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El Grupo Gloria es un conglomerado empresarial de origen peruano que cuenta con más de 16 años de presencia en el mercado colombiano. Es reconocida por ser la fabricante de los productos Algarra, Lechesan y jugos California.

Recientemente anunció que, tras revisar la estrategia de su portafolio en América Latina, decidió enfocar su operación en Colombia en la categoría de bebidas, lo que implica la suspensión de sus operaciones en el negocio de lácteos.

Gloria Foods, la empresa con la que opera el mencionado grupo en Colombia, precisó que esta decisión implica el cierre parcial de la planta de Cogua, así como la suspensión de otras actividades vinculadas a esta línea de negocio en el país.

Algarra es una marca que ha estado en la mesa de los colombianos desde el año 1955, cuando se fundó por la familia Vargas Acosta, en Zipaquirá. Lechesan, por su parte, está desde el año 1971 y surgió como uno de los productos de esta categoría mejor posicionados en Santander.

Así las cosas, los esfuerzos de esta empresa se concentrarán en los jugos California, fundada en Barranquilla en el año 1956, por el empresario Emilio Faillace.

Según explicó Fredy García, representante del sindicato de la empresa, en entrevista con Blu Radio, hasta el viernes operó la maquinaria destinada a la producción de leche en la planta de Cogua.

“En este momento estamos operando 20 personas, antes éramos cerca de 80”, señaló. De momento no está claro si esta empresa contó con el aval del Ministerio de Trabajo para adelantar despidos masivos.

En la planta de Simijaca se producen los jugos California. Allá, según lo manifestado por García, no se han adelantado despidos y se opera con normalidad.

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